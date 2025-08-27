ما سر ارتداء فريق سويسري لقمصان برشلونة؟ (صور)

أثار فريق يونغ فيلوز يوفنتوس السويسري الجدل بين الجماهير، حين ظهر في أولى مبارياته بالدوري مرتديا قميصاً قديماً لفريق برشلونة، خلال مواجهة ضمن دوري الدرجة الرابعة السويسري، يوم السبت الماضي.

واستهل فريق يوفنتوس السويسري موسمه الكروي الجديد في دوري الدرجة الرابعة بارتداء القميص الاحتياطي للعملاق الكتالوني البارسا الخاص بموسم 2022-2023.

واستطاع الفريق تحقيق الفوز في تلك المباراة على نادي إف سي بادن بنتيجة 2-1.

ولجأت إدارة النادي لحيلة بوضع شعار يونغ فيلوز يوفنتوس على هيئة ملصق فوق شعار برشلونة الأساسي على القميص، وبمرور الوقت وخلال أحداث اللعب سقط الملصق بفعل الالتحامات ليظهر شعار النادي الكتالوني، وهو ما أثار حيرة الجماهير.

وقال بييرو باور، نائب رئيس النادي السويسري، في تصريحات لصحيفة "aargauerzeitung"، إن استخدام قميص برشلونة جاء بموافقة قانونية، لكن شعار الفريق الملصق على القميص فوق شعار النادي الإسباني لم يصمد طويلاً خلال اللعب.

وأضاف: "أنا من محبي نادي برشلونة منذ طفولتي، لهذا القميص معنى كبير بالنسبة لي، وأعتقد أن اللاعبين يستمتعون به أيضًا. كما أننا نملك قميصًا آخر لبرشلونة نستخدمه هذا الموسم".

وشدد: "لدي علاقات جيدة مع نادي برشلونة، وهناك أيضًا عقد ينص، من بين أمور أخرى، على أن بإمكاننا استخدام هذه القمصان".

وبييرو باور ليس نائب الرئيس فقط، بل أيضًا الرئيس الفخري، والمدير الرياضي وراعي نادي يوفنتوس السويسري، كما أنه أحد المؤسسين وأحد أعضاء مجلس إدارة أكاديمية برشلونة زيورخ، وهو برنامج ناشئين مُصمم على غرار مدرسة كرة القدم الخاصة بنادي برشلونة (لا ماسيا) في زيورخ ويحظى بدعم رسمي من النادي الكتالوني.

وبناءً عليه، يسعى بييرو إلى استغلال التآزر بين ناديه وأكاديمية برشلونة. ففي قسم الناشئين، يعمل النادي السويسري بشكل وثيق مع أكاديمية برشلونة زيورخ.

وأوضح بييرو أن سقوط شعارات النادي الملصقة على بعض لاعبي الفريق أمر مزعج، قائلا: "الصمغ لم يثبت جيدا، وعلينا إيجاد حل أفضل"، ومع ذلك، يبقى الحال على ما هو عليه في الوقت الحالي بالنسبة للفريق السويسري: إما ارتداء القميص الرسمي الخاص بالنادي بالخطوط البيضاء والسوداء الكلاسيكية، أو الاستمرار في ارتداء قميص برشلونة.