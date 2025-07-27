إنذار حريق في غرفة كريستيانو رونالدو بمعسكر النصر (فيديو)

أثار إنذار حريق مفاجئ في غرفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال معسكر نادي النصر التدريبي في النمسا، حالة من الطوارئ، قبل أن تتدخل فرق الأمن والسلامة لاحتواء الموقف.

النصر يتواجد حاليًا في النمسا ضمن معسكر تدريبي يستمر 14 يومًا، قبل الانتقال إلى البرتغال لاستكمال الاستعدادات للموسم الجديد.

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إنذار حريق

ووفقًا لمصادر مقربة من المعسكر، تم تفعيل أنظمة الإنذار الأمني في مقر إقامة رونالدو بعد اشتباه بوجود حريق، ما استدعى وصول سيارات الإطفاء وفرق الأمن إلى المكان.

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كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر تحرك الجهات المختصة إلى فندق الفريق.

وتبين أن الإنذار ناجم عن خلل تقني في سخان المياه، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

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وأكدت المصادر أن الحادث لم يعطل البرنامج التدريبي للفريق، الذي يستعد لخوض مباراة ودية ضد تولوز الفرنسي الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يشارك رونالدو، الذي انضم متأخرًا إلى المعسكر بعد غيابه عن المرحلة الأولى من التحضيرات.