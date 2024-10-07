سأعتزل التحليل.. ميدو يراهن أن استبعاد البليهي "غير فني"

أعرب أحمد حسام "ميدو"، المحلل الرياضي الحالي ولاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عن عدم تفهمه لقرار الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، باستبعاد علي البليهي، مدافع الهلال، من معسكر "الأخضر" الحالي استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان مانشيني أعلن عن قائمة المنتخب السعودي، التي تستعد لمواجهة منتخبي اليابان والبحرين على التوالي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وضمّت القائمة 28 لاعبًا، ومن بينهم 3 لاعبين ينشطون في أوروبا، أبرزهم سعود عبد الحميد لاعب روما الإيطالي.

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وغاب عن القائمة محمد العويس حارس نادي الهلال بسبب الإصابة، فيما استبعد مانشيني المدافع علي البليهي رغم مشاركته في المباريات الأخيرة للهلال بفاعلية، كما لم يوجه الدعوة إلى زميله في الفريق محمد كنو.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "هل ثمَّة أحدٌ مقتنع أن استبعاد علي البليهي فني؟.. وأنا لا أحب أن أستبق مشكلة دون أن يكون هناك أزمة بالفعل، ولكن إذا لم تثبت الأيام أن استبعاد البليهي غير فني وربما يكون هناك أزمة إدارية سأعتزل الكلام في الكرة في أي مكان بالعالم، لا يمكن أن يكون استبعاده من قائمة المنتخب السعودي فنيًّا، كيف يحدث هذا"؟!.

ويستضيف "الأخضر"، يوم الـ10 من أكتوبر نظيره الياباني في الجولة الثالثة عن الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، ثم يستقبل يوم الـ15 من الشهر ذاته المنتخب البحريني في الجولة الرابعة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في مجموعته الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 4 نقاط، وذلك بعد تعادله في الجولة الأولى ضد ضيفه الإندونيسي، وفوزه في الثانية بملعب الصين.