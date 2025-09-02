جدول ومواعيد مواجهات ربع نهائي أمريكا المفتوحة للتنس للسيدات

تشهد منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للسيدات 2025 مواجهات قوية انطلاقا من مساء اليوم الثلاثاء عندما تلتقي الأمريكية جسيكا بسيغولا والتشيكية باربورا كريتشسكوفا في مستهل الدور.

وسيكون ربع نهائي أمريكا المفتوحة مثيرا لكونه يضع 8 لاعبات جميعهن وصلن على الأقل مرة واحدة إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، فيما سيكون وجود النجمتين البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شيانتيك أمرا يضفي على البطولة مزيدا من التشويق.

كما تشارك في ربع النهائي الأمريكية أماندا أنيسيموفا التي تغلبت 6-صفر و6-3 على البرازيلية بياتريس حداد مايا فجر اليوم الثلاثاء، لتضرب موعدا مع إيغا شيانتيك في دور الثمانية.

بدورها وصلت أرينا سبالينكا إلى دور الثمانية للمرة 11 على التوالي في البطولات الكبرى، ولم تخسر أي مجموعة في مشوار الدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة.

وتلتقي اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما مع ماركيتا فوندروسوفا التي واجهت لاعبة روسيا البيضاء 9 مرات في السنوات الثماني الماضية، وفازت سبالينكا بخمس من تلك المباريات.

وتلتلقي باربورا كريتشيكوفا، الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى، المصنفة الرابعة المولودة في نيويورك جيسيكا بيجولا، والتي تغلبت عليها اللاعبة التشيكية في آخر مباراتين بينهما.

وتواجه اليابانية نعومي أوساكا التشيكية موشكوفا في ربع النهائي غدا الأربعاء.

بدورها، صعدت البطلة السابقة إيغا شيانتيك إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت 6-3 و6-1 على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 13.

وتلتقي شيانتيك في دور الثمانية الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة الثامنة، التي فازت عليها شيانتيك 6-صفر و6-صفر في نهائي ويمبلدون هذا العام.

وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للسيدات:

الثلاثاء 2 سبتمبر:

جيسيكا بيغولا ـ باربورا كريتشيكوفا (التشيك) ـ الساعة 06.30 مساء (مكة المكرمة).

الأربعاء 3 سبمتبمر:

أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) ـ ماركيتا فوندروسوفا (التشيك) ـ الساعة 02.00 فجرا (مكة المكرمة).

أنيسيموفا (الولايات المتحدة) ـ إيغا شيانتيك (بولندا) ـ الساعة 06.00 مساء ـ مكة المكرمة

نعومي أوساكا ـ (اليابان ) ـ كارولين موشكوفا (التشيك) ـ الساعة 06.00 مساء ـ مكة المكرمة.