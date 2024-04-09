بنزيما يغرد بالعربية بعد أول أهدافه في 2024 (صورة)
نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في قيادة نادي الاتحاد للتأهل للمباراة النهائية لكأس السوبر السعودي، بتسجيله هدفا في ثنائية الاتحاد في شباك الوحدة (2 ـ1)، ضمن نصف نهائي المسابقة.
وبعد 55 ثانية فقط من انطلاق المواجهة الأولى في كأس السوبر السعودي لموسم 2024، غالط بنزيما دفاع الوحدة بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.
وبعد تسجيله أول أهدافه في العام 2024، غرد بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" باللغة العربية قائلا: "تمت المهمة فلنكمل ما بدأناه يا نمور.. إلى النهائي.. الحمدلله".
وعانى صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من لعنة الإصابات بعد انتقاله للدوري السعودي من بوابة نادي الاتحاد، فقد تغيّب طيلة شهر مارس الماضي قبل العودة في مباراة الفيحاء، قبل أن يسجل أول هدف له بعد العودة من الإصابة في شباك الوحدة.
وخلال الأسبوع الماضي، أدلى النجم الفرنسي من أصل جزائري بتصريح لمّح فيه لمغادرته نادي الاتحاد، وذلك عقب مباراة فريقه أمام التعاون.
وبعد المباراة، نشر بنزيما صورة له عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يرتدي تي شيرت أسود، وعلّق عليها: "لا تنسى أن هناك دائمًا عودة"؛ ما اعتبره المتابعون تلميحًا بالرحيل عن الفريق، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها زملاءه في الفريق.