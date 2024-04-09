بنزيما يغرد بالعربية بعد أول أهدافه في 2024 (صورة)

وعانى صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من لعنة الإصابات بعد انتقاله للدوري السعودي من بوابة نادي الاتحاد، فقد تغيّب طيلة شهر مارس الماضي قبل العودة في مباراة الفيحاء، قبل أن يسجل أول هدف له بعد العودة من الإصابة في شباك الوحدة.

وخلال الأسبوع الماضي، أدلى النجم الفرنسي من أصل جزائري بتصريح لمّح فيه لمغادرته نادي الاتحاد، وذلك عقب مباراة فريقه أمام التعاون.

وبعد المباراة، نشر بنزيما صورة له عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يرتدي تي شيرت أسود، وعلّق عليها: "لا تنسى أن هناك دائمًا عودة"؛ ما اعتبره المتابعون تلميحًا بالرحيل عن الفريق، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها زملاءه في الفريق.