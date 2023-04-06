رسميا.. تشيلسي يعلن عودة فرانك لامبارد

وسبق للامبارد أن فاز كلاعب مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات ولقب في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتشيلسي، فقد سبق أن قاد لامبارد تشيلسي في 84 مباراة، حقق الفوز في 44 منها وتعادل 15 مرة وخسر 25 مرة.

ونقل تشيلسي عن تود بويلي وبغداد إقبالي ملاك النادي: "يسعدنا أن نرحب بعودة فرانك لامبارد إلى ستامفورد بريدج، لامبارد هو أحد مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة في هذا النادي".