لا يريد تشجيعا مزيفا.. المالك الأمريكي لنادي الخلود يتخذ قرارات صارمة

اتخذ المستثمر الأمريكي بن هاربورغ، الذي استحوذ على نادي الخلود السعودي، قرارات صارمة تجاه الحضور الجماهيري للفريق، مؤكدا أنه يريد فقط رؤية المشجعين المنتمين للفريق في المدرجات.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت مؤخرا عن استحواذ بن هاربورغ على نادي الخلود بصورة رسمية، ليكون أول مستثمر يستحوذ على ناد في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ويتمتع بن هاربورغ بخبرة تزيد على 14 عاما في مجال الاستثمار والعمليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، كما يشارك في عدة أنشطة تخص الاستثمارات الرياضية، كما أنه شريك في ملكية نادي قادش الإسباني، حيث يملك حصة تبلغ 6.5%.

ولجأ بن هاربورغ مؤخرا لحسابه عبر منصة "إكس" لإيصال صوته إلى جماهير الخلود، قائلا: "أود أن أفتح نقاشاً صريحاً حول موضوع مهم وحساس: وهو الحضور الجماهيري في مباريات النادي، لا يخفى على أحد أن الحضور الجماهيري ما زال من أصعب التحديات، رغم ارتفاع مستوى المنافسة، وزيادة الإنفاق على الرواتب، وتوافد النجوم".

وأضاف: "لطالما كنتُ ناقداً – في الخفاء – لظاهرة الجماهير التي تُستقدَم إلى ملاعبنا عبر شركات تنظيم الجماهير. لا معنى لأن ندفع أموالاً للمشجعين ليحضروا مبارياتنا. فإلى جانب الضجيج المصطنع، فإن ذلك يفرغ الانتماء من معناه، ويحبط روح المشجع الحقيقي".

وتابع: "هناك أمر واحد أستطيع أن أبدأ به فوراً، وهو الآتي: اليوم سأتخذ خطوة حاسمة بالإعلان عن أن نادي الخلود لن يدفع بعد الآن لجلب الجماهير إلى مدرجاته، نحن لا نريد في ملعبنا سوى من يحضر بدافع حبه للنادي وإرادته الحرة، وإن كان الثمن مدرجاً هادئاً أو مقاعد فارغة، فذلك أهون عندي من أن نهتف إلا مع من ينبض قلبه حقاً بحب الخلود".

وكان الخلود استهل مشواره في دوري روشن للمحترفين بالخسارة أمام الاتفاق بنتيجة "2-1"، وسيعود عقب نهاية التوقف الدولي الحالي لمواجهة النصر يوم 14 سبتمبر المقبل في الجولة الثانية.