ما حقيقة تعاقد اتحاد العاصمة مع "قاهر" منتخب الجزائر؟

ترددت أنباء حول اقتراب نادي اتحاد العاصمة الجزائري من حسم صفقة مدوية لتدعيم خط هجومه.

ويرغب نادي اتحاد العاصمة في التعاقد مع صفقات قوية من أجل استعادة لقب الدوري المحلي الغائب منذ موسم 2019 – 2020.

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وربطت تقارير صحفية بين اللاعب الكاميروني المخضرم فينسنت أبو بكر ونادي اتحاد العاصمة من أجل الانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وانتهى عقد أبو بكر صاحب الـ 33 عاماً مع فريق هاتاي سبور التركي في شهر يونيو الماضي، وأصبح لاعباً حراً.

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ولعب النجم الكاميروني بقمصان عدة أندية على رأسها لوريان الفرنسي وبورتو البرتغالي وبشكتاش التركي والنصر السعودي.

وتركت أنباء اتفاق اتحاد العاصمة مع أبوبكر ردود فعل واسعة داخل الجزائر خاصة أن اللاعب الكاميروني كان قائداً لمنتخب بلاده في مشوار تصفيات كأس العالم 2022.

وقاد أبوبكر منتخب الكاميرون لإقصاء الجزائر في المواجهة الفاصلة والمؤهلة إلى كأس العالم التي أقيمت في قطر.

ورغم هذه الأنباء المنتشرة إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم وجود اتفاق بين النادي واللاعب الكاميروني كما تردد في الساعات الماضية.

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ولم يعلن نادي اتحاد العاصمة أي اتفاق لضم اللاعب المخضرم إلى صفوفه.