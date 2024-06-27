رسميًا.. 3 متنافسين على رئاسة الأهلي السعودي

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي تأجلت بسبب الطعون التي استبعدت المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة.

وترشح لرئاسة الأهلي الرباعي خالد العيسى وأحمد الحصيني وأحمد جنة، وماجد القثامي، ليتم الاستقرار رسميًا على استبعاد الأخير، وقبول أوراق الثلاثي العيسى والحصيني وجنة.

وتتبقى المنافسة بين الثلاثي العيسى والحصيني وجنة، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للراقي على منصة "إكس"، اليوم الخميس.