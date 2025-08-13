لو الأهلي متجاملش الدنيا هتتهد.. منتج مصري يشن هجوما على رابطة الأندية (صورة)

شنَّ المنتج السينمائي كريم أبو ذكري، المعروف بدعمه وتشجيعه لنادي الزمالك، هجومًا حادًّا على رابطة الأندية المصرية بسبب العقوبات التي فرضتها مؤخرًا على جمهور النادي الأبيض، بعد أزمة سبابهم أحمد سيد "زيزو"، المنتقل لصفوف الفريق الأحمر، أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأثارت العقوبة التي تم فرضها من قبل رابطة الأندية المصرية غضبًا كبيرًا بين جماهير الزمالك، خاصة أنه في المقابل لم يتم توقيع عقوبة على الأهلي بعدما قاموا بتوجيه الإهانات لحسام حسن، لاعب مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت الفريقين، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري المصري.

وأصدرت رابطة الأندية عقوباتها بشأن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وتم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه مصري بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد لاعب منافس وحكم المباراة.

وقال المنتج السينمائي كريم أبو ذكري عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على العقوبة: "موافق جدًّا على أن الجماهير لمّا تشتم تتعاقب، وعليه موافق جدًّا على العقوبة التي وقعت على النادي، ولكن يا منظومة رياضية، ما معنى أن المراقب لا يكتب في المقابل سباب جماهير الأهلي لحسام حسن، لاعب مودرن، التي ظهرت على كل الشاشات الناقلة للقاء، هو لو الأهلي ما تجاملش الدنيا هتتهد!!، إحنا عايشين في سنين وسنين من العشوائية المنظمة لصالح الأهلي، بجد كفاية زهقنا".

يذكر أن أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي، تقدم ببلاغ إلى النائب العام بسبب ما تعرض له وزوجته من هتافات وتحريض ضده حسب وصف البلاغ.

بلاغ محامي اللاعب إلى النيابة العامة تضمن ما تعرض له اللاعب وزوجته من سباب وتحريض ضده، بداية من إزالة صور اللاعب من ملعب ناشئي الزمالك ودهسها، وصولًا إلى هتافات الجماهير في لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وطالب البلاغ بـ"اتخاذ كافة الإجراءات ضد المشكو في حقهم وكافة من يظهر أثناء التحقيق والتحري عن أسماء قادة هتافات الجماهير ضد اللاعب".

كان "زيزو" انتقل إلى النادي الأهلي بداية الموسم الجاري بعد 6 سنوات قضاها داخل جدران المنافس التقليدي نادي الزمالك، وأصبح فيها أحد أساطير النادي.

الأمر الذي قوبل بغضب جماهيري عارم من قبل جماهير نادي الزمالك، قبل أن يشن جمهور الفريق الأبيض هجومًا قويًّا على اللاعب من المدرجات أثناء لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا قبل أيام.