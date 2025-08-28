العقاب الذي تحول لمكافأة فورية.. كيف حققت جورجينا أقصى استفادة من رونالدو؟

كتب – نور الدين ميفراني

لم تكن تتصور جورجينا رودريغيز، البائعة في متجر "غوتشي" في مدريد، أنها ستصبح يوما ما سيدة أعمال ومؤثرة وصانعة محتوى، ونجمة لمسلسل وثائقي على منصة "نتفليكس"، لكنّ لقاءها بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2016، حين كان لاعبا ونجما في ريال مدريد، غيّر مجرى حياتها كليا.

وحققت الحسناء الأرجنتينية قفزة مهمة في مسيرتها الخاصة وتحولت لإحدى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي وتملك حاليا أكثر من 70 مليون متابع على "إنستغرام".

النقمة والعقاب اللذان تعرضت لهما عارضة الأزياء والممثلة الروسية إيرينا شايك الصديقة السابقة للنجم البرتغالي بعد الانفصال، تحولا حاليا لمكافأة فورية لجورجينا رودريغيز بمجرد إعلان خطبتها على قائد النصر السعودي.

وحين أرادت الممثلة وعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك طرد كل ما يتعلق بكريستيانو رونالدو من حياتها طلبت من متابعيها عدم متابعتها لمجرد أنها صديقة النجم البرتغالي، فجاء العقاب على الفور وفي 24 ساعة فقدت 11 مليون متابع على "إنستغرام".

بينما كسبت جورجينا رودريغيز 3 ملايين متابع بمجرد إعلان خطوبتها على كريستيانو رونالدو لتصل حاليا لأكثر من 70 مليون متابع مقابل 23 مليون متابع للصديقة السابقة وفرق شاسع بين الطرفين.

واستفادت جورجينا رودريغيز كثيرا من فشل علاقة الممثلة وعارضة الأزياء الروسية والنجم البرتغالي، وحاولت ألا تكرر أخطاءها خصوصا في علاقتها بأسرته ورعاية أولاده واتخاذ قراراته، كما لم تتسرع في اتخاذ خطوة الخطوبة والزواج وانتظرت الوقت المناسب.

وعلى الصعيد المالي، تحولت حياة جورجينا من مواطنة عادية إلى مليونيرة وزوجة منتظرة لملياردير واستغلت علاقتها معه لصنع اسمها وشهرتها الخاصة ومشاريعها في عالم الإنترنت والموضة والعلاقات العامة، بالإضافة لكونها سيدة منزل تراعي أولادها وأولاد النجم البرتغالي من أمهات بديلات.

وقامت جورجينا رودريغيز، مؤخرا بنشر صورة لخاتم الزواج الذي أهداها إياه نجم النصر السعودي، مؤكدة في رسالة قصيرة الموافقة على الزواج.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن كريستيانو رونالدو وجورجينا سيتزوجان، بعدما أعلنت عارضة الأزياء الشهيرة عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطف خاتم الألماس الذي قدمه رونالدو لجورجينا الأضواء؛ إذ وصفته تقارير إعلامية بأنه قد يكون " الخاتم الأغلى والأكثر روعة بين جميع خواتم الخطوبة الخاصة بالمشاهير".

وتعود بداية العلاقة بين كريستيانو رونالدو وجورجينا إلى أوائل عام 2017، وقد ظهرا معا لأول مرة بشكل رسمي خلال حفل جوائز "The Best" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أقيم في زيورخ في يناير من العام نفسه، ثم أعلنا ارتباطهما عبر "إنستغرام" في مايو.

يذكر أن الثنائي يشتركان في تربية خمسة أطفال: التوأم إيفا ماريا وماتيو (8 أعوام)، والطفلة ألانا (7 أعوام)، والطفلة بيلا (3 أعوام)، إضافة إلى كريستيانو جونيور (15 عاما)، وهو ابن رونالدو من علاقة سابقة.

وفي أبريل 2022، فقدا مولودهما الذكر، شقيق بيلا التوأم، بعد الولادة، وهو ما وصفته جورجينا في برنامجها بأنه كان "أفضل وأسوأ لحظة في حياتها" في آن واحد.