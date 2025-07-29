"كأني لم أسمع".. رد صارم من سيد عبد الحفيظ حول انتقال ابنه إلى الزمالك (فيديو)

علَّق سيد عبد الحفيظ، المدير السابق لقطاع الكرة في النادي الأهلي، على تقارير تحدثت عن احتمالية انتقال نجله، يوسف عبد الحفيظ، إلى صفوف نادي الزمالك في المستقبل، رافضًا الأمر جملةً وتفصيلًا.

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جاء ذلك خلال حديثه لقناة "إم بي سي مصر"، حيث أوضح عبد الحفيظ تفاصيل انتقال ابنه مؤخرًا إلى نادي فاركو بالإعارة، مؤكدًا أنه لم يتدخّل في القرار، وأن يوسف يتخذ خياراته الكروية باستقلالية.

وانضم يوسف عبد الحفيظ، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، مؤخرًا إلى فاركو معارًا حتى نهاية الموسم.

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وعندما طُرح عليه سؤالٌ حول إمكانية انضمام ابنه للزمالك لاحقًا، كان ردّه حاسمًا وقاطعًا: "سأعتبر نفسي لم أسمع السؤال".

وأضاف: "هل تسأل حازم إمام أو أي فرد من عائلته إذا كان من الممكن أن يلعب للأهلي؟".

وتابع: "في أمور محسومة، وأسماء مرتبطة بنادٍ معين منذ بداية مشوارها الكروي".

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وعلى الرغم من تأكيده على احترامه لاستقلالية قرارات ابنه، إلا أنه لم يخفِ تمسكه بما وصفه بـ"خطوط حمراء"، قائلًا: "نادرًا ما أتدخّل في اختياراته، لكن هناك أمورًا لا يجوز حتى النقاش فيها، لأن الانتماء الرياضي لا يتغير".