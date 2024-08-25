بدأت آثار عملية زراعة الشعر التي أجراها الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تظهر على رأسه بشكل واضح، حيث لفتت أنظار المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد البعض بنجاحها.

وأحدث صلاح ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بمظهر جديد ومختلف تمامًا في معسكر منتخب مصر الأخير، تحت قيادة حسام حسن، حيث تخلى عن تسريحته الشهيرة التي اعتادها جمهوره ومحبوه لسنوات وظهر حليق الرأس، حيث أشار العديد من مشجعي ليفربول إلى أنّ صلاح قد خضع لعملية زراعة شعر لتجنب صلع محتمل.

ولفت البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور صلاح الأخير مع ليفربول في انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي، إلى نجاح عملية زراعة الشعر وظهور صلاح بشكل جيد، حيث قال أحد المتابعين: "صلاح لو أعلن عن المكان الذي قام بزراعة شعره فيه من الممكن في يوم واحد أن يكون أشهر عيادة في العالم، النتائج خرافية"

ويستعد ليفربول لخوض مباراته الأولى خلال الموسم الحالي على ملعبه "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه فريق برينتفورد، مساء اليوم الأحد.

ونصب صلاح نفسه بطلًا للقاء الفريق الافتتاحي في البطولة أمام إيبسويتش تاون، بعدما صنع الهدف الأول الذي أحرزه زميله البرتغالي ديوغو غوتا، قبل أن يضيف الهدف الثاني.

وفي المقابل، يدخل برينتفورد اللقاء منتشيًا بفوزه 2 - 1 على كريستال بالاس في الجولة الأولى.

وخاض محمد صلاح، 5 مباريات في مواجهة نظيره فريق برينتفورد، حقق الفوز في 3 مباريات، تعادل في مباراة وخسر مثلها، سجل 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.