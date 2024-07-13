الاتحاد السعودي يُعلن رسميا التعاقد مع لوران بلان

في خطوة غريبة، أرسل الاتحاد السعودي رسالة إلكترونية عبر الإيميل لأعضاء النادي يعلن من خلالها التعاقد مع الفرنسي لوران بلان لتدريب الفريق الموسم المقبل.

ثم نشر النادي بيانًا رسميًا يؤكد خلاله التعاقد مع المدرب الفرنسي.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" صورة من البيان الذي وصل لأعضاء النادي على الإيميل الخاص بهم، ويعلن من خلاله تعاقد النادي مع المدرب الفرنسي، ليقود كتيبة "العميد" الموسم المقبل بشكل رسمي.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد كشفت أخيرا أن نادي الاتحاد يبحث عن مدرب متوافق مع كريم بنزيما، لاعب الفريق، حيث يناسب أسلوب اللاعب والفريق.

وأصبح وصول مدرب فرنسي أمراً مرغوباً فيه داخل نادي الاتحاد، حيث تفاوض الاتحاد أولاً لمحاولة التعاقد مع كريستوف غالتييه، إلا أن نادي الدحيل القطري رفض التخلي عن المدرب.

وسبق للمدرب الفرنسي لوران بلان العمل مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في نادي ليون الفرنسي، والمنتخب الفرنسي أيضاً.

كما سبق للمدرب الفرنسي لوران بلان تدريب أندية بوردو وباريس سان جيرمان والدحيل القطري، إضافة إلى المنتخب الفرنسي، حيث حقق في مسيرته مدرباً 15 بطولة، وأشرف على 446 مباراة حقق خلالها الفوز في 273 مباراة، وتعادل في 82 مباراة، وخسر 91 مباراة.

وسيخلف بلان المدرب الأرجنتيني غاياردو الذي درَّب الفريق نحو 10 أشهر في أعقاب إقالة البرتغالي نونو سانتو.