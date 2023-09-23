ترتيب الدوري السعودي.. النصر يدك شباك الأهلي برباعية (فيديو)

بدأ النصر الشوط الأول بقوة ونجح في تسجيل هدفين في أول 17 دقيقة، من توقيع رونالدو وتاليسكا، مع غياب الشراسة الهجومية للاعبي الأهلي.

ورغم تحسن مستوى الفريق الضيف نسبيا مع مرور الوقت، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتدارك الأضرار المبكرة التي لحقت به.

ورغم أن كيسي قلص الفارق، لكن صاحب الضيافة لم يهتز أمام انتفاضة الأهلي وحرص على تأكيد تفوقه بهدف سجله اللاعب البرازيلي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي شهد تدخلات قوية من كلا الجانبين.

وكانت انطلاقة الشوط الثاني بنفس مستوى إثارة بداية المباراة، إذ نجح محرز في تقليص الفارق من علامة الجزاء، قبل أن يؤكد رونالدو تفوق فريقه بتسجيل هدفه الثاني.

ولكن على خلاف الشوط الأول، كان الأهلي حاضرا على الصعيد الهجومي لمقارعة النصر، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث من توقيع البريكان في الدقائق الأخيرة المثيرة.