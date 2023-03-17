الأندية المتأهلة لدور الثمانية للدوري الأوروبي وموعد القرعة

ونجح الفريق الإنجليزي في حماية تقدمه المريح من مباراة الذهاب 4-1 في أولد ترافورد بينما افتقد منافسه الإسباني الفعالية.

وتغلب يوفنتوس على عشرة لاعبين من فرايبورغ في ألمانيا 2-صفر ليتأهل لدور الثمانية بنتيجة 3-صفر في مجموع المباراتين.

ولحق فينوورد الهولندي بنظيره الإنجليزي والإيطالي إلى دور الثمانية بعد فوزه 7-1 على شاختار دونيتسك ليفوز 8-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما تأهل إشبيلية الإسباني البطل السابق لدور الثمانية بعد فوزه 1-صفر في الإياب على فناربخشه التركي ليفوز 2-1 في مباراتي الذهاب والعودة.

وجدد باير ليفركوزن الألماني فوزه على فرنشفاروش المجري بهدفين نظيفين ليتأهل لدور الثمانية بنتيجة 4-صفر، بينما فرض روما بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو التعادل السلبي على مضيفه ريال سوسيداد في إسبانيا ليتأهل بعد فوزه 2-صفر في مباراة الذهاب في العاصمة الإيطالية خلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وسحق يونيون سانت جيلواز السويسري ضيفه أونيون برلين بثلاثية نظيفة ليفوز 6-3 على ضيفه في مباراتي الذهاب والعودة وليتأهل للدور المقبل، بينما تعادل آرسنال 1-1 مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الإياب في لندن، ليتعادل الفريقان 3-3 في مباراتي الذهاب والعودة قبل أن يحسم سبورتنغ الفوز 5-3 بركلات الترجيح.