الأندية المتأهلة لدور الثمانية للدوري الأوروبي وموعد القرعة
اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي مع ختام مباريات الإياب يوم الخميس، حيث تأهل مانشستر يونايتد على حساب ريال بيتيس بنتيجة 5-1 في مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه 1-صفر في الإياب يوم الخميس بهدف ماركوس راشفورد.
ونجح الفريق الإنجليزي في حماية تقدمه المريح من مباراة الذهاب 4-1 في أولد ترافورد بينما افتقد منافسه الإسباني الفعالية.
وتغلب يوفنتوس على عشرة لاعبين من فرايبورغ في ألمانيا 2-صفر ليتأهل لدور الثمانية بنتيجة 3-صفر في مجموع المباراتين.
ولحق فينوورد الهولندي بنظيره الإنجليزي والإيطالي إلى دور الثمانية بعد فوزه 7-1 على شاختار دونيتسك ليفوز 8-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما تأهل إشبيلية الإسباني البطل السابق لدور الثمانية بعد فوزه 1-صفر في الإياب على فناربخشه التركي ليفوز 2-1 في مباراتي الذهاب والعودة.
وجدد باير ليفركوزن الألماني فوزه على فرنشفاروش المجري بهدفين نظيفين ليتأهل لدور الثمانية بنتيجة 4-صفر، بينما فرض روما بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو التعادل السلبي على مضيفه ريال سوسيداد في إسبانيا ليتأهل بعد فوزه 2-صفر في مباراة الذهاب في العاصمة الإيطالية خلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.
وسحق يونيون سانت جيلواز السويسري ضيفه أونيون برلين بثلاثية نظيفة ليفوز 6-3 على ضيفه في مباراتي الذهاب والعودة وليتأهل للدور المقبل، بينما تعادل آرسنال 1-1 مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الإياب في لندن، ليتعادل الفريقان 3-3 في مباراتي الذهاب والعودة قبل أن يحسم سبورتنغ الفوز 5-3 بركلات الترجيح.
الفرق المتأهلة لدور الثمانية للدوري الأوروبي:
*مانشستر يونايتد الإنجليزي
*سبورتنغ لشبونة البرتغالي
*يوفنتوس الإيطالي
*روما الإيطالي
* إشبيلية الإسباني
*يونيون سانت جيلواز السويسري
*باير ليفركوزن الألماني
*فينوورد الهولندي
موعد ومكان القرعة
وتقام قرعة الدورين الثمانية وقبل النهائي يوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وستذاع على قناة (بي.إن سبورتس الإخبارية).
موعد مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي للدوري الأوروبي
من المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الثمانية في 13 أبريل/نيسان المقبل ، على أن تأتي مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد في 20 أبريل.
ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الدور قبل النهائي في 11 مايو/آيار ، على أن تقام العودة بعد ذلك بأسبوع في 18 مايو.
وستقام المباراة النهائية في استاد بوشكاش آرينا في بودابست بالمجر في 31 مايو.