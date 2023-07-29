جيسوس: نحتاج إلى التعاقد مع مهاجمين.. ولهذا تأخرت مشاركة مالكوم

تحدث خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، عن مستوى فريقه في البطولة العربية قبل مواجهة السد القطري، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، بعد التعادل سلبيا في الجولة الأولى مع أهلي طرابلس.

وقال جيسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "نعم لدينا سلبيات في المباراة الأولى وسنعالجها في القادم من الأيام، وهذا الأمر طبيعي حاليًا كوننا نمر بفترة بناء، ومع الوقت سنصل للمستوى الذي نريده".