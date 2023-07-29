جيسوس: نحتاج إلى التعاقد مع مهاجمين.. ولهذا تأخرت مشاركة مالكوم
تحدث خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، عن مستوى فريقه في البطولة العربية قبل مواجهة السد القطري، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، بعد التعادل سلبيا في الجولة الأولى مع أهلي طرابلس.
وقال جيسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "نعم لدينا سلبيات في المباراة الأولى وسنعالجها في القادم من الأيام، وهذا الأمر طبيعي حاليًا كوننا نمر بفترة بناء، ومع الوقت سنصل للمستوى الذي نريده".
كما كشف المدرب البرتغالي عن سر عدم مشاركة البرازيلي مالكوم مع الفريق حتى الآن، موضحا: "يحتاج للخضوع إلى تدريبات إعدادية مع المعد الخاص بالهلال، وعندما يتأقلم مع المجموعة ويفهم الأفكار التي نريد تطبيقها سيشارك، وربما يكون في الدور الثاني من البطولة".
وعن احتياج فريقه لصفقات جديدة، أشار: "فريقنا لم يكتمل حتى الآن، نحتاج إلى التعاقد مع مهاجمين وليس مهاجما واحدا، ونعلم أننا في مرحلة تطور، ويوما تلو آخر سنصل للمستوى الذي نستهدفه، ما زلت غير راضٍ عن أداء فريقي وأعتقد لم أصل حتى إلى 30% من المستوى الذي أريده".
وعن مواجهة السد، غدا، قال: "نظريا سيكون الخصم أفضل من المباراة الأولى، ونحن كذلك يفترض أن نكون أفضل، وسنحاول تصحيح الأخطاء من أجل الوصول لأفضل جاهزية".
ويحلم الهلال بتحقيق البطولة العربية للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى بعد غياب 28 عامًا، حيث كانت آخر بطولة حققها الزعيم عام 1995.
ودخل الفريق البطولة متسلحا بالرباعي الأجنبي الجديد: المدافع السنغالي الدولي كوليبالي، المحور البرتغالي روبن نيفيز، لاعب خط الوسط الصربي سيرجي سافيتش، والبرازيلي مالكوم الذي انضم للفريق، يوم الخميس.