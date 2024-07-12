المعارك الأخيرة.. كولومبيا تهدد أحلام ميسي

يستعد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، لخوض مواجهة مرتقبة برفقة راقصي التانغو أمام كولومبيا، فجر الإثنين، في نهائي النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويحلم ميسي بقيادة منتخب الأرجنتين للحفاظ على لقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي، بعد الفوز بنسخة 2021 على أرض البرازيل.

وأعلن ميسي في تصريحات للصحفيين قبل نهائي كوبا أمريكا، أنه يخوض معاركه الأخيرة، تلميحًا منه باقترابه من الاعتزال الدولي.

ولكن أحلام ميسي تصطدم بعقبة ضخمة، تتمثل في المنتخب الكولومبي، الذي يقدم واحدة من أجمل النسخ في تاريخ مشاركاته في بطولة كوبا أمريكا.

ولم يفز منتخب كولومبيا طوال تاريخه بلقب كوبا أمريكا سوى مرة وحيدة في نسخة 2001، وهو ما يجعله منافسًا شرسًا ويملك دوافع قوية للغاية لاقتناص اللقب من أنياب الأرجنتين.

ويساعد المنتخب الكولومبي على تحقيق اللقب المستوى الكبير الذي يقدمه رفاق القائد جيمس رودريغيز في النسخة الحالية.

وحقق منتخب كولومبيا 4 انتصارات من 5 مباريات خاضها في كوبا أمريكا، بينما تعادل في لقاء وحيد أمام البرازيل.

وافتتح المنتخب الكولومبي مشواره في البطولة بالفوز على باراغواي بنتيجة 2-1، ثم فاز على كوستاريكا بثلاثية دون رد، قبل التعادل مع البرازيل بنتيجة 1-1 ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.

وتفوق منتخب كولومبيا في ربع النهائي بفوز ساحق على بنما بنتيجة 5-0، ثم فاز على أوروغواي بنتيجة 1-0 في مواجهة مثيرة.

واستقبل المنتخب الكولومبي خلال المباريات الخمس هدفين فقط؛ ما يعكس الأداء الدفاعي القوي والمنظم للمدرب نيستور لورينزو، المدير الفني الأرجنتيني، الذي يعلم كل كبيرة وصغيرة عن منتخب بلاده.

ويملك منتخب كولومبيا الهجوم الأقوى في البطولة بعدما سجل 12 هدفًا في 5 مباريات في ظل توهج كبير لصانع الألعاب والقائد جيمس رودريغيز، بجانب المهارات الفردية المميزة للجناح لويس دياز.