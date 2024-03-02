صدام جديد بين ليفربول واتحاد الكرة المصري بسبب صلاح
كشفت تقارير صحفية عن صدام جديد محتمل منتظر بين اتحاد الكرة المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بشأن استدعاء النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، للمعسكر المقبل استعدادا للبطولة الودية التي ستقام في دولة الإمارات.
وستقام الدورة الودية بمشاركة منتخب مصر في الإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس المقبل، بمشاركة منتخبات تونس، وكرواتيا، ونيوزيلندا.
وستُلعب البطولة بنظام نصف النهائي والنهائي، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية، بينما يتنافس الخاسران على المركز الثالث.
وتُلعب مباراتا نصف النهائي يوم 22 مارس، ولقاء المركز الثالث يوم 25، والنهائي يوم 26.
ومن المقرر أن تُسحب القرعة لاحقا لتحديد مواجهتي نصف النهائي.
ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، فإن "اتحاد الكرة المصري خاطب ليفربول في الوقت القانوني من أجل طلب انضمام محمد صلاح للتجمع المقبل للمنتخب، ولكن إدارة الريدز طلبت إعفاء صلاح من التواجد في المعسكر المقبل، كما أكدوا أنه من الأفضل للاعب أن يظل في ليفربول يواصل عمليات التأهيل الخاصة به".
وتعرض صلاح لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وعاد بعد أسابيع للمشاركة مع ليفربول، حيث سجل هدفا وصنع هدفا في فوز ليفربول 4/1 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي.
لكن صلاح غاب بعد ذلك بسبب الإصابة، ولم يشارك في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام تشيلسي، وغاب عن مواجهتي لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه لم يخاطر بإشراك صلاح أمام ساوثهامبتون، وإنه لن يخاطر أيضا به أمام نوتينغهام فورست.
وسجل صلاح 19 هدفا، وصنع 10 في 28 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات الموسم الحالي.