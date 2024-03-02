صدام جديد بين ليفربول واتحاد الكرة المصري بسبب صلاح

كشفت تقارير صحفية عن صدام جديد محتمل منتظر بين اتحاد الكرة المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بشأن استدعاء النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، للمعسكر المقبل استعدادا للبطولة الودية التي ستقام في دولة الإمارات.

وستقام الدورة الودية بمشاركة منتخب مصر في الإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس المقبل، بمشاركة منتخبات تونس، وكرواتيا، ونيوزيلندا.

وستُلعب البطولة بنظام نصف النهائي والنهائي، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية، بينما يتنافس الخاسران على المركز الثالث.

وتُلعب مباراتا نصف النهائي يوم 22 مارس، ولقاء المركز الثالث يوم 25، والنهائي يوم 26.

ومن المقرر أن تُسحب القرعة لاحقا لتحديد مواجهتي نصف النهائي.