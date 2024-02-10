لماذا يتجاهل دي يونغ عرض برشلونة لتجديد عقده؟
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة قدم بالفعل عرضًا لتجديد عقد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، منذ ثلاثة أشهر.
وقدم برشلونة من خلال المدير الرياضي ديكو عرضًا لدي يونغ لتمديد العقد لمدة ثلاث سنوات إضافية على الأقل.
ومن حيث الراتب، لا يوجد أي تخفيض فيما يتقاضاه لاعب الوسط الهولندي.
وحاليا يحصل دي يونغ على راتب أعلى؛ لأنه في أول موسمين له قام بتأجيل مبالغ كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ينتظر رد دي يونغ على اقتراح تمديد عقده.
وأشارت إلى أن اللاعب الهولندي لا يستبعد الرحيل عن برشلونة الصيف المقبل، على عكس ما فعله صيف 2022.
ولم يصدر أن ردّ دي يونغ على برشلونة رغم تقديم العرض للتجديد منذ 3 أشهر، وهو ما يعني أن دي يونغ على وشك قطع علاقته مع برشلونة، علما أن العقد الحالي سار حتى 2026.
وبحسب "موندو ديبوتريفو" فإنه حال رفض دي يونغ العرض فسيفكر برشلونة في تقديم عرض آخر.
وانتقل دي يونغ لبرشلونة في 2019 من أياكس مقابل 86 مليون يورو، وشارك مع النادي الكتالوني في 205 مباريات سجل فيها 16 هدفا وصنع 21.
ونال دي يونغ البالغ من العمر 26 عاما مع برشلونة لقبا في كل من الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.