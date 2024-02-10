‏لماذا يتجاهل دي يونغ عرض برشلونة لتجديد عقده؟

وأشارت إلى أن اللاعب الهولندي لا يستبعد الرحيل عن برشلونة الصيف المقبل، على عكس ما فعله صيف 2022.

ولم يصدر أن ردّ دي يونغ على برشلونة رغم تقديم العرض للتجديد منذ 3 أشهر، وهو ما يعني أن دي يونغ على وشك قطع علاقته مع برشلونة، علما أن العقد الحالي سار حتى 2026.

وبحسب "موندو ديبوتريفو" فإنه حال رفض دي يونغ العرض فسيفكر برشلونة في تقديم عرض آخر.

وانتقل دي يونغ لبرشلونة في 2019 من أياكس مقابل 86 مليون يورو، وشارك مع النادي الكتالوني في 205 مباريات سجل فيها 16 هدفا وصنع 21.

ونال دي يونغ البالغ من العمر 26 عاما مع برشلونة لقبا في كل من الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.