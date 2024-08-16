اقترب الأهلي المصري من حسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد 2024 – 2025.

وأتم الأهلي صفقتين للموسم المقبل بضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.

وارتبط اسم الأهلي في الساعات القليلة الماضية بالتفاوض لضم التونسي محمد علي بن رمضان نجم فرينكفاروزي المجري لتدعيم خط الوسط.

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وظهر اسم جديد على رادار الأهلي المصري وهو المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي لتدعيم الخط الخلفي للقلعة الحمراء.

وكشفت قناة "أون تايم سبورتس" عن رغبة الأهلي في التعاقد مع أشرف داري لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وأضافت أن الأهلي أصبح على بعد خطوات من حسم صفقة داري لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل مع الاستغناء عن خدمات محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي.

ويلعب أشرف داري صاحب الـ 25 عامًا في صفوف نادي بريست الفرنسي الذي انتقل إلى صفوفه قادمًا من الوداد المغربي في صيف 2022.

ولعب داري مع شارلروا البلجيكي معارًا خلال الفترة بين يناير إلى يونيو 2024 قبل العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وخاض داري 7 مباريات دولية مع المنتخب المغربي، كما أنه لعب 24 مباراة بقميص نادي بريست، وسجل هدفًا وصنع آخر.

ويأمل الأهلي تكوين "فريق الأحلام" يخوض به منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا من بينها مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.