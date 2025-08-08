فابريزيو رومانو: النصر السعودي يفاوض كومان

فتح نادي النصر السعودي باب المفاوضات بشكل جاد مع كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونخ الألماني، للانضمام إلى صفوف الفريق السعودي خلال انتقالات الصيف الجاري.

وأفاد الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، بأن نادي النصر السعودي بدأ بالفعل مفاوضات مع كل من بايرن واللاعب الفرنسي بشأن انتقال هذا الصيف.

ويرى النادي السعودي أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هو هدفه الرئيس لمركز الجناح.

ولا يزال أمام كومان عامان متبقيان في عقده مع بايرن، ولكن نظرًا إلى راتبه المرتفع في النادي، فقد يمثل ذلك فرصة جيدة لبايرن لإنهاء ارتباطه الذي دام ثماني سنوات بالجناح.

وسيفتح رحيل كومان المحتمل الباب أمام بايرن لإبرام صفقة أخرى للجناح الأيسر، بعد أن بدا التعاقد مع نيك فولتيماد مستبعدًا.

وارتبط اسم كومان بكبار الأندية السعودية، أبرزها الاتحاد والهلال للحصول على خدماته بالصيف الماضي، ولكن المفاوضات لم تكتمل.

ولكنه بحسب تقارير سابقة فإن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا، الذي يلعب في مركزي الهجوم والجناح، حريص على اللعب لفريق جديد في مسيرته الكروية، ويرغب في مواصلة مسيرته مع نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك كومان، الذي لعب سابقاً ليوفنتوس وباريس سان جيرمان، مع ناديه الألماني في 339 مباراة سجل خلالها 72 هدفاً، وأسهم في صناعة 71 هدفاً في جميع المسابقات.