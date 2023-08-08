تقرير: الهلال يسعى لعقد اجتماع مع وكلاء نيمار استعدادا لضم اللاعب
كشف سانتي أونا، الصحفي بشبكة "فوت ميركاتو" عن وجود اهتمام حقيقي من جانب مسؤولي نادي الهلال السعودي من أجل ضم البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال سانتي أونا عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "نادي الهلال السعودي مُهتم بالبرازيلي نيمار ويخطط لإرسال مسؤولين من أجل الدخول بالمفاوضات مع والد اللاعب ووكيله والتفاوض بشأن انتقال محتمل، القصة لم تنته ويجب متابعة هذا الملف".
وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار قد أخبر إدارة باريس سان جيرمان، برغبته في الرحيل، حيث يرغب في العودة إلى برشلونة أكثر من أي شيء آخر، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.
وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.
وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.
وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77، وفاز بـ12 لقبًا.