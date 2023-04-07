تشيلسي يتواصل مع المدرب الأرجنتيني غاياردو
بعد تعيين فرانك لامبارد مدربًا لتشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي، اتصل تشيلسي بالمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الذي يُعتقد أنه مدرج في قائمة مختصرة من ثلاثة أسماء لتولي المهمة الصيف المقبل وفقا لما ذكرته شبكة "rmcsport".
وبحسب الشبكة فقد اتصل البلوز بمارسيلو غاياردو، منذ نهاية مغامرته مع ريفر بليت في ديسمبر 2022.
ومن ناحيته فإن غاياردو البالغ من العمر 47 عاما مستعد للتفاوض مع تشيلسي على أن يتولى تدريب البلوز في الصيف.
وكان برونو سالتور، مساعد بوتر السابق، على مقاعد البدلاء خلال مباراة ليفربول (0-0)، يوم الثلاثاء.
وأكدت "rmcsport" أن تشيلسي يضع قائمة من ثلاثة أسماء، هم: جوليان ناغلزمان، الذي طرد مؤخرًا من بايرن ميونخ، والإسباني لويس إنريكي وأخيرا غاياردو.
وفقًا للشبكة فإن غاياردو سيبدأ في تعلم اللغة الإنجليزية مع موظفيه قبل تولي تدريب تشيلسي.
وتولى غاياردو تدريب ريفر بليت 8 سنوات بين 2014 و2022 وحقق مع الفريق 14 لقبا بما في ذلك كأس ليبرتادوريس مرتين (2015 و2018).
وبحسب موقع "transfermarkt" فإنه خلال 424 مباراة لغاياردو مع ريفر بليت فاز الفريق في 232 مرة وتعادل 101 مرة وخسر 91 مرة.
وفي فبراير، رفض غاياردو اقتراحا من ليدز يونايتد لتولي تدريب الفريق، علما أنه سبق أن ارتبط بتولي تدريب الهلال السعودي.