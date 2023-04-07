تشيلسي يتواصل مع المدرب الأرجنتيني غاياردو

بعد تعيين فرانك لامبارد مدربًا لتشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي، اتصل تشيلسي بالمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الذي يُعتقد أنه مدرج في قائمة مختصرة من ثلاثة أسماء لتولي المهمة الصيف المقبل وفقا لما ذكرته شبكة "rmcsport".

وبحسب الشبكة فقد اتصل البلوز بمارسيلو غاياردو، منذ نهاية مغامرته مع ريفر بليت في ديسمبر 2022.

ومن ناحيته فإن غاياردو البالغ من العمر 47 عاما مستعد للتفاوض مع تشيلسي على أن يتولى تدريب البلوز في الصيف.