الأهلي السعودي يعمق جراح الريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

حقق الأهلي السعودي فوزاً مثيراً خارج دياره أمام الريان القطري بنتيجة 2-1، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الأهلي بهدف سجله الإسباني غابري فيغا في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب الريان القطري.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب فراس البريكان من ضربة رأس متقنة سكنت الشباك.

واستطاع الريان تقليص الفارق بهدف من نيران صديقة بعدما هز فهد الحمد مدافع الأهلي شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 65.

وحقق الأهلي فوزاً مهماً بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، ورفع رصيده إلى 9 نقاط محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الصدارة.

وتوقف رصيد الريان القطري بلا نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في البطولة القارية.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً لحارسي مرمى الفريقين بعدما أبدع الحارس باو فيكتور في إبعاد محاولة قريبة للإنجليزي إيفان توني.

وتألق أيضاً الحارس عبد الرحمن الصانبي في إبعاد محاولة قريبة للريان بضربة رأس خطيرة.

اللافت أن الريان خسر مبارياته الثلاث ضد الفرق السعودية الهلال والنصر والأهلي.