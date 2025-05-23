رسمياً.. ريال مدريد يعلن رحيل "أنشيلوتي"

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، رحيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب نهاية الموسم الحالي.

ونشر النادي الإسباني بياناً رسمياً أعلن خلاله توصله لاتفاق مع أنشيلوتي لإنهاء فترة عمله كمدرب للفريق.

وقال البيان:" يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه لواحد من أعظم أساطير النادي وكرة القدم العالمية".

وأعلن ريال مدريد أن فريقه سيخوض المواجهة الأخيرة تحت قيادة أنشيلوتي أمام ريال سوسييداد غداً السبت في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد لتحقيق 15 لقب خلال تجربته التي استمرت لولايتين مع الفريق.

وفاز أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات أعوام 2014 و2022 و2024 بجانب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية مرتين بجانب كأس الإنتر كونتيننتال.

وتوج المدرب الإيطالي بلقب الدوري الإسباني مرتين ومثلهما في كأس الملك وكأس السوبر المحلي.

وقال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز: "كارلو أنشيلوتي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عائلة ريال مدريد العظيمة. نحن فخورون بمدرب ساعدنا على تحقيق كل هذا النجاح، ومثّل قيم نادينا على أكمل وجه".

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيين أنشيلوتي مدرباً لمنتخب البرازيل بداية من شهر يونيو المقبل.