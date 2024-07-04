أجريت، اليوم الخميس، مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين الـ21 من ديسمبر 2025 إلى الـ18 من يناير 2026.

ويشارك 48 منتخبًا في التصفيات، وسيتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، وتضم المجموعة الواحدة 4 منتخبات.

ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة عدا المجموعة التي تضم منتخب المغرب صاحب الضيافة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات وفقًا للتصنيف الرسمي الصادر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في شهر يونيو الماضي.

وقرر الاتحاد الأفريقي "كاف" تأجيل البطولة بعدما كان مقررًا إقامتها في صيف 2025؛ بسبب تضارب المواعيد في بطولة كأس العالم للأندية.

وفيما يلي نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025:

المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر – جامبيا.

المجموعة الثانية: المغرب - الجابون - أفريقيا الوسطى - ليسوتو.

المجموعة الثالثة: مصر - كاب فيردي - موريتانيا – بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توجو – ليبيريا.

المجموعة السادسة: غانا - أنجولا - السودان – النيجر.

المجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون – تشاد.

المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا.

المجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو – إسواتيني.

المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا – زيمبابوي.

المجموعة الحادية عشر: جنوب أفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشر: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي – بوروندي.