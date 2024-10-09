سر مكالمة دي روسي ومدافع الهلال حول سعود عبد الحميد

كشف السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم نادي الهلال السعودي، عن مكالمة جمعت بينه وبين دي روسي، مدرب روما السابق، للحديث عن إمكانيات سعود عبد الحميد، نجم الزعيم والذي انتقل مؤخراً للنادي الإيطالي.

وكان عبد الحميد رحل عن الهلال الصيف الماضي مفضلًا الانتقال إلى روما رغم بقاء موسم وحيد في عقده مع "الزعيم"، وهي الخطوة التي أغضبت الجماهير في ظل البطولات الكثيرة التي ينافس عليها الهلال الموسم الجاري.

وسبق أن خاض كوليبالي تجربة احترافية لمدة 8 مواسم في الدوري الإيطالي، ممثلًا نابولي، قبل أن يرحل في صيف 2022 نحو تشيلسي ومنه للهلال في صيف 2023.

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وقال المدافع السنغالي خلال حوار مع الإعلامي الرياضي أحمد العجلان: "عندما رأيت احتراف سعود في روما، كان الأمر طبيعيًا تمامًا بالنسبة لي، هو لاعب قوي جدًا في المواجهات الفردية ومن الناحية التكتيكية، وتطور كثيرًا مؤخرًا".

وأضاف: "خلال فترة المفاوضات، اتصل بي دي روسي، مدرب روما السابق، ليسألني عن سعود، لقد أخبرته بكل الأشياء الجيدة عنه، لأنه لاعب مهم جدًا وقوي للغاية".

وأوضح: "سعود بالنسبة لي بمثابة أخ صغير، كما تعلمون حتى اليوم نرسل رسائل لبعضنا البعض كثيرًا، كي أطمئن عليه، أنا أعرف إيطاليا جيدًا، أعرف الجميع في روما، وإذا كان سعود في حاجة إليّ، سأعاونه دائمًا، لأنه شخص يستحق ذلك".

واختتم: "أعلم أن الأمر كان صعبًا على جمهور الهلال، رحيله كذلك صعب عليّ شخصيًا، فهو من لعبت معه طوال الوقت وأحبه وأقدره، وأعتقد أنه سيحظى بساعات ذهبية في روما، هو يستحق أن يظهر على الساحة، وهو يعرف ذلك، أعتقد أنه سيكون جزءًا من مستقبل السعودية، خاصةً في كأس العالم 2026، لذا أنا سعيد من أجله وإن كنت أتمنى أن يبقى في الهلال".

يذكر أن سعود شارك في مباراتين فقط مع روما حتى الآن، ببطولة الدوري الأوروبي، أمام أتلتيك بيلباو الإسباني ثم في مواجهة إلفسبورغ السويدي، وهي المباراة التي شهدت أول مشاركة أساسية له.