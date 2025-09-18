"سيكون أغلى من كريستيانو رونالدو".. جمال عبد الحميد يختار لاعبه المثالي (فيديو)

اختار جمال عبد الحميد، نجم الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، تشكيلته المثالية خلال مشاركته في لعبة "إرم نيوز" التي تضمنت ست مميزات أساسية.

وطُلب من جمال عبد الحميد تحديد أفضل اللاعبين في كل ميزة، وهي: القدم اليمنى، السرعة، القدم اليسرى، ضربات الرأس، القوة، والذكاء.

جمال عبد الحميد كشف أن اختياره لصاحب أفضل قدم يمنى وأسرع لاعب سيكون محمد صلاح.

كما اختار طارق يحيى كصاحب أفضل قدم يسرى.

وأوضح: "أفضل من لعبوا بالقدم اليسرى – من وجهة نظره – هم الثلاثي: دييغو مارادونا، طارق يحيى، وروبرتو كارلوس صاحب التسديدات الصاروخية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن طاهر أبو زيد لا تقل تسديداته كثيرًا عن النجم البرازيلي.

بينما رأى أن علي أبو جريشة هو الأبرز في ضربات الرأس.

وفي جانب القوة وقع اختيار جمال عبد الحميد، على أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق مجدي عبد الغني.

أما الذكاء فذهب اختياره إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي.

سعره سيتجاوز رونالدو

وقال جمال عبد الحميد، لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب الذي يجمع هذه الصفات قادر على تمثيل منتخبات كبرى مثل البرازيل والأرجنتين؛ لأنه يمتلك أفضل ما لدى أساطير الكرة المصرية، ليصبح لاعبًا متكاملًا.

وعن القيمة السوقية لهذا اللاعب المثالي، أكد جمال عبد الحميد أن سعره سيتجاوز قيمة النجم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي.