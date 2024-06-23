فورمولا 1: فيرستابن يتفوق على نوريس ويفوز بسباق إسبانيا للعام الثالث تواليًا
تفوق ماكس فيرستابن سائق "رد بول" على لاندو نوريس سائق "مكلارين" بفارق 2.2 ثانية ليفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات للعام الثالث تواليًا، اليوم الأحد.
واحتل لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات المركز الثالث في أول ظهور له على منصة التتويج هذا الموسم، بينما احتل جورج راسل زميله في فريق مرسيدس المركز الرابع في يوم مشمس على حلبة كتالونيا في برشلونة.
وهذه المرة الثالثة تواليًا، والرابعة في مسيرته الاحترافية، التي يُتوج فيها فيرستابن بطلاً للسباق الاسباني متفوقًا على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس ومرسيدس البريطاني الآخر لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات.
ونجح فيرستابن الذي حقق فوزه الثاني تواليًا بعد مونتريال، الأحد قبل الماضي، والسابع هذا الموسم، والحادي والستين في مسيرته الاحترافية، في الحفاظ على الصدارة التي انتزعها منذ اللفة الثالثة حتى أنهى السباق أمام نوريس الذي كان أول المنطلقين.
وكرَّس "ماد ماكس " تفوقه على الحلبة التي يدرك أسرارها جيدًا، حيث شهدت كاتالونيا باكورة انتصاراته عندما كان في سن الـ19 عامًا مع ريد بول، في 2016، فاستهل بأفضل طريقة ممكنة سلسلة من 3 سباقات ستقام خلال 3 أسابيع تواليًا، بدأت مع إسبانيا هذا الأحد مرورًا بالنمسا الأحد المقبل، وتنتهي على حلبة سيلفرستون البريطانية في السابع من تموز/يوليو المقبل.
وأنهى فيرستابن اللفات الـ66 للسباق (4.657 كلم للواحدة) بزمن 1.28:20.227 ساعة بفارق 2.219 ثانية عن نوريس و17.790 ثانية عن هاميلتون.