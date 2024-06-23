فورمولا 1: فيرستابن يتفوق على نوريس ويفوز بسباق إسبانيا للعام الثالث تواليًا

واحتل لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات المركز الثالث في أول ظهور له على منصة التتويج هذا الموسم، بينما احتل جورج راسل زميله في فريق مرسيدس المركز الرابع في يوم مشمس على حلبة كتالونيا في برشلونة.

وهذه المرة الثالثة تواليًا، والرابعة في مسيرته الاحترافية، التي يُتوج فيها فيرستابن بطلاً للسباق الاسباني متفوقًا على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس ومرسيدس البريطاني الآخر لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات.

ونجح فيرستابن الذي حقق فوزه الثاني تواليًا بعد مونتريال، الأحد قبل الماضي، والسابع هذا الموسم، والحادي والستين في مسيرته الاحترافية، في الحفاظ على الصدارة التي انتزعها منذ اللفة الثالثة حتى أنهى السباق أمام نوريس الذي كان أول المنطلقين.