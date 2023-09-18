لماذا ألغى الحكم هدف غابرييل مارتينيلي في مباراة آرسنال وإيفرتون؟
ألغى الحكم سيمون هوبر هدفا سجله البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال أمام إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واعتقد الدولي البرازيلي أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 20 عندما تلقى كرة ذكية من فابيو فييرا، وسددها في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.
لكن فرحة مارتينيلي لم تدم طويلا، حيث ألغى حكم الفيديو المساعد الهدف، بعد أن اعتبر أن إيدي نكيتياه كان يقف في موقف تسلل قبل أن يلعب الكرة لفييرا.
وجدت الكرة طريقها إلى نكيتياه بعد أن ارتدت، عن غير قصد، من ساق مهاجم إيفرتون بيتو الذي كان يحاول صد تمريرة من غابرييل ماغاليس.
فوز ثمين
ومنح لياندرو تروسارد فريقه آرسنال فوزا ثمينا على ضيفه إيفرتون بنتيجة 1/0، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب جوديسون بارك، فرض إيفرتون التعادل السلبي على آرسنال.
ولعب مارتن أوديغارد الكرة إلى بوكايو ساكا، وبدوره لعبها قصيرة إلى لياندرو تروسارد الذي وضعها يسارية قوية في شباك الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 69.
وحقق آرسنال الفوز الرابع مقابل تعادل، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات في المركز الثاني مع توتنهام وليفربول. وتتأخر هذه الفرق الثلاثة بنقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بطل المواسم الثلاثة الأخيرة.