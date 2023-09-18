لماذا ألغى الحكم هدف غابرييل مارتينيلي في مباراة آرسنال وإيفرتون؟

ألغى الحكم سيمون هوبر هدفا سجله البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال أمام إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتقد الدولي البرازيلي أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 20 عندما تلقى كرة ذكية من فابيو فييرا، وسددها في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

لكن فرحة مارتينيلي لم تدم طويلا، حيث ألغى حكم الفيديو المساعد الهدف، بعد أن اعتبر أن إيدي نكيتياه كان يقف في موقف تسلل قبل أن يلعب الكرة لفييرا.

وجدت الكرة طريقها إلى نكيتياه بعد أن ارتدت، عن غير قصد، من ساق مهاجم إيفرتون بيتو الذي كان يحاول صد تمريرة من غابرييل ماغاليس.