رغم الفوز على إيفرتون.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور ليفربول في الديربي

أثار الهولندي كودي غاكبو، جناح نادي ليفربول استياء جماهير فريقه بعد أدائه المتواضع في مباراة "ديربي الميرسيسياد" مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزا ثمينا على ملعب أنفيلد ضد إيفرتون بنتيجة (2 ـ 1) ليعزز صدارته للبريمرليغ محققا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة في بداية قوية جدا لحملة الدفاع عن لقبه.

ودخل فريق المدرب آرني سلوت المباراة بمستوى جيد، بعد فوزهم بجميع مبارياتهم حتى الآن خلال هذا الموسم، بما في ذلك مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

وبدأ الفريق المضيف المباراة بقوة، وافتتح التسجيل بعد 10 دقائق، عندما مرر محمد صلاح الكرة إلى رايان غرافينبيرش، الذي أنهى الهجمة ببراعة في شباك إيفرتون.

ووضع المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي بصمته في المباراة ليسجل الهدف الثاني في شباك جوردان بيكفورد قبل نهاية الشوط الأول.

وسجّل إدريسا غاي هدفًا في الشوط الثاني ليمنح إيفرتون الأمل، لكن في النهاية تشبث ليفربول بالنقاط الثلاث ليبقى في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر على الأقل.

وعلى الرغم من الفوز، لم يكن أداء بعض لاعبي ليفربول جيدا، وخصوصا المهاجم الهولندي كودي غاكبو الذي خاض واحدة من أسوأ مبارياته منذ بداية الموسم ما أثار استياء جماهير الريدز.

وأخفق النجم الدولي الهولندي في ترك بصمته في المباراة ولم يكن له أي تأثير إيجابي على أداء فريقه، إذ أثبتت الأرقام أنه سدد كرة واحدة فقط طوال المباراة وكانت خارج المرمى.

كما فقد غاكبو الكرة 11 مرة، وتجاوزه الخصم مرتين فقط ، وارتكب خطأً واحدًا، ومقارنةً ببعض زملائه، كان أداء اللاعب الهولندي سيئًا جدًا في ديربي الميرسيسياد.

وقالت بعض المصادر إن كودي غاكبو بات مهددا بفقدان مكانه في التشكيلة الأساسية، إذ مع وجود كمّ هائل من المهاجمين في الفريق الآن، سيتعين على النجم الهولندي - الذي يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا - بذل جهد أكبر بكثير مما هو عليه الآن للحفاظ على مكانه في الفريق.

وانتقل كودي غاكبو إلى ليفربول في يناير 2023 قادما من أيندهوفن الهولندي بعقد ينتهي في 30 يونيو 2028، وشارك خلال الموسم الجاري في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي أحرز فيها هدفا واحدا وصنع هدفين.