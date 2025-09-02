تأثر كبير.. رد فعل كريستيانو رونالدو لحظة تكريم ديوغو جوتا (فيديو)

شهدت المدينة الرياضية في البرتغال مراسم تكريم اسم النجم الراحل ديوغو جوتا، لاعب ليفربول، وتسلّمت عائلته وسام "رياضيي الاستحقاق" تكريمًا لمسيرته وإحياءً لذكراه بعد رحيله المأساوي هذا الصيف بحادث سير مروّع رفقة شقيقه.

وخلال الحفل، ظهر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب ونادي النصر السعودي، متأثرًا للغاية بلحظات تكريم عائلة نجم ليفربول الراحل.

وكان جوتا قد توفي هو وشقيقه في مطلع يوليو الماضي إثر حادث سير في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا، بعدما انحرفت سيارتهما عن المسار واصطدمت لتشتعل فيها النيران.

وغاب رونالدو عن مراسم الجنازة التي أقيمت في البرتغال آنذاك، موضحًا أنه لم يرد أن يلفت الانتباه أو يتسبب بإرباك نتيجة الحشود الجماهيرية الكبيرة، ليحرص بدلًا من ذلك على حضور حفل التأبين خلال معسكر المنتخب البرتغالي الحالي.

منذ وفاة جوتا، توالت التكريمات بحقه؛ إذ قرر نادي ليفربول إحالة قميصه رقم 20 إلى التقاعد بشكل دائم، كما بادر النادي وعدة أندية أخرى إلى تكريمه مرارًا، في لفتات مؤثرة تجاه اللاعب الذي ترك بصمة قوية في الملاعب الأوروبية.

على صعيد آخر، يستعد المنتخب البرتغالي لبدء مشواره في تصفيات كأس العالم بمواجهة أرمينيا مساء السبت المقبل، قبل أن يلاقي المجر بعد ثلاثة أيام، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضًا إيرلندا.

ولا يزال رونالدو حاضرًا بقوة ضمن قائمة المنتخب، بوصفه الهداف التاريخي وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية (221 مباراة) والأهداف (138 هدفًا)، كما شهدت القائمة استدعاء زميله الجديد في النصر، جواو فيليكس.