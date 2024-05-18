هاري كين يُقلق مدرب إنجلترا قبل بطولة يورو 2024
كشف توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ أن مهاجم فريقه هاري كين سيغيب عن المباراة الأخيرة للنادي البافاري في الألماني لهذا الموسم، أمام هوفنهايم، في وقت لاحق من اليوم السبت، بسبب إصابة في الظهر، ما تسبب بقلق غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي.
وعانى كين من هذه المشكلة في الظهر قبل لقاء العودة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه شارك في المباراة رغم الألم.
ويأتي ظهور هذه المتاعب التي يعاني منها قائد منتخب إنجلترا قبل أسابيع قليلة من موعد انطلاق بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، في 14 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال توخيل للصحفيين، أمس الجمعة: "هاري يتلقى علاجًا طبيًا تحت إشراف طبيبه الخاص. لا يمكنه السفر معنا" إلى هوفنهايم.
وأضاف توخيل: "كان الوضع محور تساؤل في مدريد بالفعل وربما لاحظتم ذلك.. حاولنا التغلب على المشكلة من خلال الحقن والعلاج الطبيعي لكنه تعرض لتقلصات في الظهر، وزاد الوضع سوءًا عندما كان يشعر بذلك طوال الوقت، ولم تكن لديه فرصة حتى للتدرب."
وستنافس إنجلترا في البطولة الأوروبية ضمن مجموعة تضم إلى جانبها كلاً من سلوفينيا، والدنمارك، وصربيا.
وسيعلن مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت عن تشكيلته الأولية للبطولة القارية، الثلاثاء المقبل.
وغاب كين عن مباراة فريقه السابقة في مواجهة فولفسبورغ بسبب الإصابة أيضًا.
وأحرز كين 44 هدفًا في جميع المنافسات في موسمه الأول مع النادي البافاري من بينها 4 ثلاثيات (هاتريك) في الدوري الألماني.