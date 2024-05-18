هاري كين يُقلق مدرب إنجلترا قبل بطولة يورو 2024

وعانى كين من هذه المشكلة في الظهر قبل لقاء العودة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه شارك في المباراة رغم الألم.

ويأتي ظهور هذه المتاعب التي يعاني منها قائد منتخب إنجلترا قبل أسابيع قليلة من موعد انطلاق بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، في 14 يونيو/ حزيران المقبل.

وقال توخيل للصحفيين، أمس الجمعة: "هاري يتلقى علاجًا طبيًا تحت إشراف طبيبه الخاص. لا يمكنه السفر معنا" إلى هوفنهايم.

وأضاف توخيل: "كان الوضع محور تساؤل في مدريد بالفعل وربما لاحظتم ذلك.. حاولنا التغلب على المشكلة من خلال الحقن والعلاج الطبيعي لكنه تعرض لتقلصات في الظهر، وزاد الوضع سوءًا عندما كان يشعر بذلك طوال الوقت، ولم تكن لديه فرصة حتى للتدرب."