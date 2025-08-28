ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات (فيديو)

سجّل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في عودته الرائعة، وقاد إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي 3-1، فجر اليوم الخميس، والتأهل إلى نهائي كأس الدوريات.

وسيلعب إنتر ميامي النهائي خارج أرضه، يوم الأحد المقبل، أمام الفائز من مواجهة لوس أنجلوس غالاكسي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

أخبار ذات علاقة برشلونة يعثر على "ميسي جديد" في الأرجنتين

وعاد ميسي للمرة الثانية خلال أسبوعين بعد انتكاسة في مرحلة تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

وافتتح ماركو باشاليش التسجيل لأورلاندو قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، بعدما صمد الهدف أمام مراجعة تقنية الفيديو (VAR) لاحتمال وجود لمسة يد.

وعدّل ميسي النتيجة في الدقيقة الـ77 عبر ركلة جزاء بعد إسقاط تاديو أليندي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يظهر سحره مجددًا في الدقيقة الـ88 حين تعاون مع جوردي ألبا ليمنح ميامي التقدم.

ثم، وبطريقة مشابهة للغاية لهدف ميسي الثاني، مرّر تيلاسكو سيغوفيا الكرة للويس سواريز قبل أن يستعيدها ليضع اللمسة الأخيرة التي حسمت الانتصار.