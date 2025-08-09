logo
رياضة

بعد غيابها الغامض وظهور والدته.. رد فعل مثير من صديقة بيلينغهام (صور)

بيلينغهام ووالدتهالمصدر: انستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 5:35 م

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ظهرت أشلين كاسترو من جديد بعد غيابها مؤخرا عن مرافقتها لصديقها النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أثناء عطلته الصيفية في جامايكا.

ورغم العلاقة المعروفة بين الطرفين لكن جود بيلينغهام اختار أجواء عائلية لقضاء العطلة رفقة والدته وعائلته الصغيرة ولم يصحب صديقته المؤثرة الأمريكية في تصرف غريب.

 وفي أحدث ظهور لها على إنستغرام وجهت الأمريكية أشلين كاسترو صديقة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد لمتابعيها نظرة جريئة.

ونشرت عارضة الأزياء والمؤثرة الأمريكية صورة سلفي وابتسمت وغمزت لمتابعيها، وتملك 600 ألف متابع على إنستغرام.

وارتبطت المؤثرة الأمريكية مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام في المدة الأخيرة وظهرا سويا في عدة مناسبات لكنهما يبقيان علاقتهما سرية وبعيدة عن الأعين في الفترة الأولى.

 وكانت أشلين كاسترو قد رفضت الحديث عن علاقتها بنجم ريال مدريد لكنها بدأت ترفع السرية عن علاقتها، ونشرت صورة لقميص ريال مدريد والاحتفال بعيد ميلاد جود بيلينغهام 22.

وكتبت أشلين كاسترو على صور احتفال عيد الميلاد: "عيد ميلاد سعيد، أحبك كثيرا".

وأضافت المؤثرة الأمريكية: "أنتَ أكثر إنسانٍ حنونٍ ولطيفٍ ومجتهدٍ ورائعٍ قابلته في حياتي، أنت تُضفي نورًا عظيمًا على هذا العالم".

 ويغيب جود بيلينغهام حاليًا عن الملاعب بعد خضوعه لجراحة في الكتف إثر إصابته الموسم الماضي وسيغيب عن بداية موسم 2025-2026 ولن يتمكن من المشاركة رفقة ريال مدريد قبل شهر نوفمبر القادم.

ويواصل النجم الإنجليزي برنامجه التأهيلي ونشر عدة صور للتدريبات في صالة الرياضة في ملاعب التدريب لريال مدريد.

 

