ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أطلس في افتتاح كأس الدوريات (فيديو)

صنع ليونيل ميسي الفارق مجددًا ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز في افتتاح كأس الدوريات، حيث قدّم النجم الأرجنتيني تمريرتين حاسمتين، إحداهما في الثواني الأخيرة من المباراة، لتمكن فريقه من تحقيق فوز مثير بنتيجة 2-1 على نادي أطلس المكسيكي، فجر اليوم الخميس، في افتتاح مشوار الفريق في البطولة.

وكانت هذه أول مباراة لميسي بعد عودته من الإيقاف لمباراة واحدة من قِبل رابطة الدوري الأمريكي، بسبب تخلفه، برفقة زميله جوردي ألبا، عن المشاركة في مباراة "كل النجوم".

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وجاءت اللمسة الحاسمة في الدقيقة 96، عندما مرر ميسي كرة عرضية رائعة إلى مارسيلو ويغانت الذي سجل هدف الفوز، رغم أن الحكم ألغاه في البداية بداعي التسلل، قبل أن يتم تأكيده عبر تقنية VAR.

وكان ميسي صنع أيضًا هدف التقدم الأول الذي سجله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 58.

في المقابل، سجّل ريفالدو لوزانو هدف التعادل لأطلس في الدقيقة 82، قبل أن يخطف ميامي الانتصار في اللحظات القاتلة.

وواصل ميسي تألقه اللافت في يوليو، حيث أنهى الشهر بـخمس تمريرات حاسمة إلى جانب ثمانية أهداف، ما منحه لقب أفضل لاعب في الشهر في الدوري الأمريكي، وأسهم في تحقيق إنتر ميامي سجلًا مميزًا بـ4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة في مباريات الدوري.

وشهد الشوط الأول من مواجهة أطلس مستوى بدنيًا مرتفعًا من كلا الفريقين، مع بضع فرص خطيرة، لكن دون أهداف.

وتألّق حارس إنتر ميامي روكو ريوس نوفو بتصديات حاسمة، أبرزها كانت أمام إدواردو أغيري، حين أبعد رأسية خطيرة على القائم البعيد بإنقاذ مذهل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، كاد لويس سواريز يفتتح التسجيل لميامي، لكن تسديدته القوية اصطدمت بالعارضة.

وشهدت المباراة أيضًا الظهور الأول للاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي باول بقميص إنتر ميامي، بعد توقيعه الرسمي مع النادي الأسبوع الماضي، حيث انضم قادمًا ليجدد الشراكة مع زميله في المنتخب ميسي، في خطوة تعزز طموحات الفريق لبقية الموسم.

وبهذا الفوز حقق إنتر ميامي فوزه الأول في بطولة كأس الدوريات، ليصبح في رصيده 3 نقاط، في المركز الثاني في البطولة التي يشارك فيها 36 فريقًا، بواقع 18 فريقًا من المكسيك ومثلهم من الولايات المتحدة.