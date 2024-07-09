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رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 6:42 ص

بدأ الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، يدخل مراحله الأخيرة، بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

الجولة المقبلة ضمن منافسات مسابقة بطولة الدوري الممتاز، ستحدد، إلى حد بعيد، مصير بطولة الدوري هذا الموسم، إذ يلعب الأهلي أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل.

بيراميدز واصل انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 4-صفر على مضيفه الاتحاد السكندري فيما استمر الأهلي في مطاردته بفوزه 2-صفر على ضيفه طلائع الجيش أمس الاثنين.

مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة هي الأولى بين الفريقين هذا الموسم، وكانت مؤجلة من الجولة الـ 14.

ورفع بيراميدز، الذي خسر مرة واحدة هذا الموسم، رصيده إلى 68 نقطة من 27 مباراة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة.

وفيما يأتي جدول ترتيب الدوري المصري:

 

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الأهليبيراميدزالدوري المصري

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