القوة الجوية العراقي يخطف فوزًا غاليًا من التعاون السعودي بدوري أبطال آسيا 2

حقق فريق القوة الجوية العراقي، فوزًا غاليًا على التعاون السعودي، بنتيجة 1/2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

فاجأ فريق القوة الجوية، الجميع بزيارة شباك أصحاب الأرض، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول عن طريق اللاعب أحمد إيساياه.

وعزز سعد عبد الأمير النتيجة بهدف ثانٍ مع بداية الشوط الثاني للمباراة.

وقلص نادي التعاون الفارق عن طريق لاعبه جواو بيدرو في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة انفرد القوة الجوية العراقي بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط.

وظل رصيد التعاون على حاله "3 نقاط"، بعد فوزه في الجولة الماضية أمام الخالدية البحريني.