إنفانتينو يمنح المغرب أول مقر إقليمي للفيفا في إفريقيا (صور)

افتتح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المقر الإقليمي للفيفا في القارة الإفريقية، وذلك في استاد محمد السادس قرب العاصمة المغربية الرباط اليوم السبت.

وحضر حفل الافتتاح بصحبة إنفانتيو كل من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي (الكاف) وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي للعبة.

وذكر موقع الاتحاد المغربي على الإنترنت إن "افتتاح هذا المقر الجديد للفيفا يأتي في إطار رؤيته لتعزيز حضوره الميداني في المناطق ذات الأولوية التنموية ومواكبة مختلف المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية".

أخبار ذات علاقة إنفانتينو بعد الوصول إلى المغرب: أصبحتم بلدا رائدا في كرة القدم بعد مونديال 2022

ووصف إنفانتينو يوم الافتتاح "بالعيد الكروي" لا سيما وأنه يتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 26 لتولي الملك محمد السادس الحكم.

وأكد رئيس الفيفا أن المكتب الإقليمي لإفريقيا بالمغرب سيكون نقطة اتصال مهمة لخدمة 54 اتحادا أفريقيا، "على أمل ان يكون المغرب قطبا مهما لكرة القدم العالمية خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى المقبلة وفي مقدمتها كاس العالم للسيدات تحت 17 عاما وكأس العالم 2030 للرجال بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا"، وفق قوله.

أخبار ذات علاقة سيدات المغرب يتأهلن لنصف نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على مالي

وقال لقجع إن المغرب يظل مركزا رائدا لاستضافة البطولات الكبرى، مشيرا إلى أن المقر الجديد للفيفا يأتي تتويجا للمكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب على الصعيدين الأفريقي والدولي في كرة القدم.

وأضاف لقجع "هذا المقر، الذي يحتضنه استاد محمد السادس يجسد الشراكة المتينة بين الاتحاد المغربي والفيفا، كما يعكس التزام المملكة المغربية بمواكبة أنشطتها".

وبدوره قال موتسيبي رئيس الكاف إن المغرب أثبت جدارته في تنظيم العديد من البطولات القارية والدولية بنجاح كبير.

وتستضيف المغرب حاليا كأس الأمم الأفريقية للسيدات والتي سيلتقي فيها المنتخب المغربي مع نظيره النيجيري في النهائي اليوم السبت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط بداية من الساعة 09.00 مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

أخبار ذات علاقة إنفانتينو يؤكد نجاح كأس العالم للأندية رغم الانتقادات

وكانت المغرب استضافت النسخة السابقة من البطولة والتي بلغت فيها النهائي قبل خسارة اللقب ضد جنوب إفريقيا.

وقبل استضافة كأس العالم للفيفا 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، ستنظم المغرب كأس العالم للفتيات دون 17 عاما لخمس نسخ متتالية.