لاعب الزمالك يطلب الرحيل إلى بيراميدز

كشف مصدر داخل الزمالك أن أحد أبرز اللاعبين بالفريق طلب الرحيل خلال الفترة الحالية في ظل تلقيه عرضا من بيراميدز.

ومؤخرا أنهى فريق الزمالك استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد بخوض 5 مباريات ودية شهدت مشاركة الصفقات الجديدة واللاعبين الشباب، بهدف رفع معدلات الانسجام والتجانس تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

أخبار ذات علاقة جون إدوارد يفرض إرادته.. لماذا تأخر الزمالك في إنهاء صفقتي ممدوح عباس؟

أخبار ذات علاقة من أجل الدوري الإنجليزي وكأس العالم.. من هو عدي الدباغ مهاجم الزمالك المنتظر؟

وافتتح الزمالك سلسلة مبارياته الودية بالفوز على فريق أورانج بهد دون رد سجله ناصر منسي، وبالنتيجة ذاتها على رع سجله ناصر ماهر، ثم واصل الفريق انتصاراته بالفوز على الشمس بنتيجة 5-4.

وفي ثالث مواجهات المعسكر، خسر الزمالك أمام وادي دجلة بهدف دون رد، وأمام غزل المحلة، فاز بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأبيض ناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

وأخيرا تلقى الفريق خسارة ثانية في سلسلة الوديات أمام بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أخبار ذات علاقة استلم الملفات.. جون إدوارد يقتحم صراع زيزو والزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "ناصر ماهر، نجم الفريق، يرغب في الرحيل من أجل الانضمام لنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "بيراميدز أيضا لديه الرغبة في التعاقد مع ناصر ماهر لتدعيم خط وسط الفريق".

وتابع المصدر: "إدة بيراميدز سترسل عرضا رسميا خلال الساعات المقبلة للزمالك من أجل التعاقد مع ناصر ماهر".

وكان جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، يستهدف اتخاذ خطوة استباقية بتجديد عقد ناصر ماهر، رغم تبقي موسمين على نهاية عقده الحالي، في إطار خطة الإدارة لتأمين العناصر الأساسية وبناء حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل صفوف القلعة البيضاء.

وكان ناصر ماهر، انضم إلى صفوف الزمالك خلال موسم الانتقالات الماضية، قادما من نادي فيوتشر، بعد فترة مميزة مع عدة أندية في الدوري المصري أبرزها الأهلي وسموحة.

وتمكن اللاعب من إثبات نفسه سريعا في التشكيل الأبيض، بفضل رؤيته المميزة في وسط الملعب وقدرته على صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط.

ويعد ناصر أحد أبرز صناع اللعب في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويملك خبرات محلية ودولية، جعلته محل اهتمام من عدة أندية، قبل أن يختار ارتداء القميص الأبيض.