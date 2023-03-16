حال فشل استقدام ميسي.. الهلال يتجه للتعاقد مع نيمار

يذكر أن نادي الهلال يحاول منذ فترة التعاقد مع ليونيل ميسي الذي ينتهى عقده مع النادي الفرنسي في يونيو المقبل، ولم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقده.

وكانت قد ذكرت تقارير سابقة أن نادي الهلال رفع عرضه للتعاقد مع ميسي لاعب باريس سان جيرمان من 300 مليون يورو، إلى ما يقرب من 350 مليون يورو بعد رفضه العرض الأول.

وحصل ميسي على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في الحفل الذي أقيم منذ عدة أيام في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.

ويلعب ليونيل ميسي صاحب الـ35 عاما، لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ 2021، قادما من نادي برشلونة الإسباني الذي لعب له، في الفترة من 2000 وحتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني نحو 50 مليون يورو.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.