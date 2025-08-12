كان قرارا صعبا.. أليشا ليمان تعلن أول خطوة بعد مغادرة يوفنتوس (فيديو)

أعلنت أليشا ليمان، إحدى أكثر لاعبات كرة القدم جاذبية ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، بشكل مفاجئ رحيلها عن يوفنتوس، بعد أن ساعدت الفريق على تحقيق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، لتنضم إلى نادي كومو في الدوري الإيطالي.

وتبلغ ليمان من العمر 26 عامًا، وكانت قد انضمت إلى “السيدة العجوز” قبل عام فقط قادمة من أستون فيلا، برفقة شريكها السابق دوغلاس لويز.

أخبار ذات علاقة نجم يوفنتوس يقترب من الرحيل.. ما علاقة أليشا ليمان؟

ومع ذلك، فهي تبحث الآن عن بداية جديدة بعد فترة صعبة في يورو 2025، حيث لم تلعب سوى 10 دقائق فقط مع منتخب سويسرا المضيف.

أليشا ليمان التي تلقب بـ"أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"، جمعت قاعدة جماهيرية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها أكثر من 17 مليون شخص في "إنستغرام" وحده.

وأثارت النجمة السويسرية الجدل مؤخرًا أيضًا بعلاقتها مع لاعب الوسط البرازيلي ولاعب أستون فيلا السابق دوغلاس لويز.

أخبار ذات علاقة تنافس أليشا ليمان في الجمال واللعب.. من هي الجزائرية عبلة بن سنوسي؟

وبحسب التقارير، فقد انفصلا في مايو الماضي، بعد بدء المواعدة بينهما أول مرة في عام 2021، قبل أن ينفصلا بعد عام، ثم يعودان معًا مطلع 2024، ليُقال إنهما انفصلا مرة أخرى مؤخرًا.

وقبل رحيلها عن يوفنتوس، كتبت ليمان في "إنستغرام": "مرحبًا بيانكونيري، كيف حالكم؟ أود أن أشكركم على هذا العام الرائع، خاصة زميلاتي في الفريق والجماهير الاستثنائية. العمل الشاق الذي قدمناه الموسم الماضي والبطولات التي حققناها؛ فريق لن أنساه أبدًا. لم تكن لديّ زميلات فحسب، كنا عائلة، وبنيت صداقات تدوم مدى الحياة. مغادرة نادٍ مميز كهذا وأشخاص قريبين مني كان قرارًا صعبًا للغاية. هذا النادي، وهذا الفريق، وهذه الجماهير سيحتفظون دائمًا بمكانة خاصة في قلبي".

وبعد وقت قصير، أعلن نادي كومو عن صفقة التعاقد معها، قائلًا: "مرحبًا بكِ في كومو، أليشا".

وأدلت اللاعبة بأول تصريحاتها بعد انضمامها إلى كومو، قائلة: "أعلم بأنه نادٍ شاب، لكن لديه أفكارا واضحة جدًّا. لا يخشى القيام بالأمور بطريقة مختلفة، وبالنسبة لي، هذا دليل على القوة، نادي كومو للسيدات يريد أن يكون مرجعًا في كرة القدم النسائية، ليس فقط في إيطاليا، بل في كل أوروبا، إنه مشروع يجمع بين الرياضة والموضة والثقافة والقيم الحقيقية، وأعتقد أن هذا بالضبط ما تحتاجه كرة القدم النسائية في هذا الوقت".

ويُعد نادي كومو للسيدات أول فريق تستحوذ عليه مجموعة "ميركوري 13" تحت قيادة فيكتوار كوجيفينا، صاحبة الرؤية في مجال ملكية الأندية المتعددة، إلى جانب الفنزويلي ماريو مالافي، وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إحداث ثورة في إدارة وتطوير كرة القدم النسائية على المستوى العالمي.