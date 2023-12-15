كلوب لا يتوقع تكرار الفوز "العجيب" بسباعية على مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد بقيادة المدرب إريك تين هاغ يحلق عاليا بعد الفوز بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي لينهي غياب النادي عن الألقاب لمدة ست سنوات، لكنه تعرض لصدمة كبيرة بعدها بأسبوع عندما ألحق ليفربول بيونايتد أسوأ هزيمة له في 92 عاما.

وقال كلوب للصحفيين: "كنا نعلم في ذلك اليوم أن نتيجة 7-صفر عجيبة وتحدث ربما في العمر مرة واحدة. وأنها إذا ساعدت أحدا في المباراة التالية فستساعد الفريق الذي خسر بتلك النتيجة وليس الفريق الذي فاز بها، هذا أمر آخر.

"إذا وضعت كل ذلك في الحسبان، فإننا سنلعب فقط مباراة لكرة قدم ضد الغريم التاريخي لنادي ليفربول على ملعبنا في آنفيلد".

"هذا وحده كفيل بأن يجعلها مباراة خاصة وهذا ما أريد أن أراه منا، مباراة خاصة.

"يجب تفهم الموقف جيدا وتقديم كل ما لديك، هذا كل ما أريده".