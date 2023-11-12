راتكليف يفضل تحديث أولد ترافورد على شراء ملعب جديد لمانشستر يونايتد
يستبعد السير جيم راتكليف بناء ملعب جديد لمانشستر يونايتد بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني بينما يستعد لشراء حصة 25% في النادي والسيطرة على عمليات كرة القدم.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن راتكليف البالغ من العمر 71 عامًا خصص 245 مليون جنيه إسترليني لتحسين البنية التحتية في النادي.
وأكدت الصحيفة نقلًا عن مصادر قريبة من راتكليف أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المواد الكيميائية INEOS، التي أسسها، راتكليف، استبعد إنشاء ملعب جديد بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني.
وكجزء من عملية الإصلاح الشامل للنادي، فإن راتكليف سينظر في خطط بديلة لتجديد وتوسيع أولد ترافورد وتحسين المرافق داخل الملعب القديم الشهير وما حوله.
وكان ملعب أولد ترافورد أحد أكثر الملاعب شهرة في إنجلترا، لكن السقف كان "يسرب" منذ سنوات، كما أن مرافقه قديمة مقارنة بملعب توتنهام الجديد وملعب مانشستر سيتي.
وكشفت "ديلي ميل" أن راتكليف سيتعهد بمبلغ 245 مليون جنيه إسترليني لتحسين البنية التحتية في مانشستر يونايتد.
وعلى الرغم من أوجه القصور في ملعب أولد ترافورد، أشارت الصحيفة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال مخصص لمركز تدريب جديد وليس للملعب.
وتشير التقديرات إلى أنه تم تخصيص ما بين 150 مليون جنيه إسترليني و200 مليون جنيه إسترليني لتحديث ملعب تدريب كارينغتون.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 21 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعدما خسر ثلاث مرات وحقق فوزا وحيدا.
وبعد فترة التوقف الدولي سيلعب مانشستر يونايتد مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي ثم مع غالطة سراي بدوري أبطال أوروبا ثم مع نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.