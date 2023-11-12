راتكليف يفضل تحديث أولد ترافورد على شراء ملعب جديد لمانشستر يونايتد

وعلى الرغم من أوجه القصور في ملعب أولد ترافورد، أشارت الصحيفة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال مخصص لمركز تدريب جديد وليس للملعب.

وتشير التقديرات إلى أنه تم تخصيص ما بين 150 مليون جنيه إسترليني و200 مليون جنيه إسترليني لتحديث ملعب تدريب كارينغتون.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 21 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعدما خسر ثلاث مرات وحقق فوزا وحيدا.

وبعد فترة التوقف الدولي سيلعب مانشستر يونايتد مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي ثم مع غالطة سراي بدوري أبطال أوروبا ثم مع نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.