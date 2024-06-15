"ليونيل الجديد".. ميسي يبدي انبهاره بجوهرة الأرجنتين

أشاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلاعب الوسط الهجومي فالنتين كاربوني أحد اللاعبين الواعدين لمنتخب الأرجنتين واصفًا إياه بأنه يشبهه كثيرًا.

وقبل أيام من انطلاق كوبا أمريكا 2024، التي يسعى منتخب التانغو إلى الحفاظ على لقبه خلالها، قال ميسي، في تصريحات لشبكة "تيك سبورتس" (TYC SPORTS) الأرجنتينية: "فالنتين كاربوني لديه مستقبل مذهل، إنه الحاضر والمستقبل في نفس الوقت لمنتخبنا.""

وأضاف: "لقد رأيته بالفعل في فريق تحت 20 عامًا، لكنه تطور كثيرًا، إنه لاعب مختلف ويتمتع بجودة مذهلة".

وولد فالنتين كاربوني في العاصمة بيونس أيرس في العام 2005، وبدأ مسيرته مع أنتر ميلانو الإيطالي الذي أعاره في موسم 2023 ـ 2024 إلى مونزا، كما لعب مباراة واحدة مع المنتخب الأرجنتيني الأول، كانت في مارس الماضي ضد كوستاريكا عندما دخل بديلاً لأنخيل دي ماريا في الدقيقة 82.