"ليونيل الجديد".. ميسي يبدي انبهاره بجوهرة الأرجنتين
أشاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلاعب الوسط الهجومي فالنتين كاربوني أحد اللاعبين الواعدين لمنتخب الأرجنتين واصفًا إياه بأنه يشبهه كثيرًا.
وقبل أيام من انطلاق كوبا أمريكا 2024، التي يسعى منتخب التانغو إلى الحفاظ على لقبه خلالها، قال ميسي، في تصريحات لشبكة "تيك سبورتس" (TYC SPORTS) الأرجنتينية: "فالنتين كاربوني لديه مستقبل مذهل، إنه الحاضر والمستقبل في نفس الوقت لمنتخبنا.""
وأضاف: "لقد رأيته بالفعل في فريق تحت 20 عامًا، لكنه تطور كثيرًا، إنه لاعب مختلف ويتمتع بجودة مذهلة".
وولد فالنتين كاربوني في العاصمة بيونس أيرس في العام 2005، وبدأ مسيرته مع أنتر ميلانو الإيطالي الذي أعاره في موسم 2023 ـ 2024 إلى مونزا، كما لعب مباراة واحدة مع المنتخب الأرجنتيني الأول، كانت في مارس الماضي ضد كوستاريكا عندما دخل بديلاً لأنخيل دي ماريا في الدقيقة 82.
يشار إلى أن الأرجنتين فازت على غواتيمالا بنتيجة 4/1، في المباراة الودية التي جمعتهما فجر السبت، استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، وذلك بقيادة النجم ليونيل ميسي.
وتنطلق كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، فيما سيقص منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، ومنتخب كندا شريط الافتتاح ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلاً من تشيلي وبيرو.
وأحرزت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا 2021، في 15 مناسبة آخرها 2021 أمام البرازيل في النهائي (1 ـ0).