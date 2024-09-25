آخر تحديث.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

يترقب عشاق قطبي الكرة المصرية مواجهة مثيرة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي يجمع بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساء على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

ويدخل الأهلي قمة السوبر باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي، بينما توج الزمالك بلقب الكونفدرالية عن الموسم الماضي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك بكأس السوبر الإفريقي؛ إذ سبق وأن التقى الفريقان في نسخة 1994، وحصد الفريق الأبيض اللقب بعد الفوز بنتيجة 1-0.

ويتطلع الأهلي للتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، بينما يحلم الزمالك بالنجمة الخامسة له في هذه البطولة.

وأعلنت شبكة قنوات "mbc masr"، عن إذاعة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك عبر قناتيها mbc masr 1، وmbc masr 2.

وذكرت شبكة قنوات "إم بي سي" أن النقل التلفزيوني للمباراة سيشهد تخصيص 26 كاميرا مختلفة موزعة على جميع أنحاء الملعب لتتولى رصد كل تفصيلة من لحظات وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء وأثناء بث اللقاء وخلال مراحل التتويج، هذا بالإضافة إلى عدة كاميرات موزعة خارج الملعب.

وأضافت القناة في بيان رسمي أنه سيتم تقديم كل لقطات المباراة خاصة الأهداف والألعاب المؤثرة بأعلى تقنيات البث المختلفة وبتقنية سينمائية.

وأوضحت أنه سيتم توفير 4 كاميرات طائرة تكشف كل أنحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم.

ومن المقرر أن يتولى إخراج المباراة مخرج نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخ أعوام 2023، 2021،2020، 2014.

وأشار البيان إلى أن قنوات "MBC مصر" ستبدأ في تقديم التغطية الخاصة بالسوبر الإفريقي قبل المباراة بثلاث ساعات كاملة، وسيتولى التعليق الصوتي على المباراة كل من مدحت شلبي وفارس عوض.

كما ستنقل مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس المفتوحة، ويعلق عليها عصام الشوالي.