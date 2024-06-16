رسميًا.. أوسبينا يرحل عن النصر السعودي ويعلن ناديه الجديد

وأعلن نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي التعاقد مع أوسبينا بشكل رسمي بعد انتهاء علاقته مع النصر.

وعاد أوسبينا إلى الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية ولعب في مرحلة الناشئين بين صفوفه.

ويستعد النصر للتعاقد مع حارس مرمى جديد في ظل أنباء قوية تتردد حول تفاوضه مع البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بجانب دخوله في مفاوضات مع فيوتشيك تشيزيني حارس مرمى منتخب بولندا وفريق يوفنتوس الإيطالي.