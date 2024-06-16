رسميًا.. أوسبينا يرحل عن النصر السعودي ويعلن ناديه الجديد
أعلن نادي النصر السعودي فجر اليوم الأحد رحيل حارس مرماه الكولومبي دافيد أوسبينا بعد ارتباط دام موسمين.
ونشر الحساب الرسمي للنصر عبر موقع إكس صورة لتوديع أوسبينا مع إعلان رحيله عن الفريق.
وانضم أوسبينا إلى النصر في صيف 2022 قادمًا من نابولي الإيطالي.
ولعب أوسبينا صاحب الـ 35 عامًا مع آرسنال الإنجليزي لمدة 4 مواسم كما دافع عن ألوان نيس الفرنسي.
وخاض الحارس الكولومبي 29 مباراة مع النصر ، وحافظ على نظافة شباكه خلال 14 مباراة.
وأعلن نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي التعاقد مع أوسبينا بشكل رسمي بعد انتهاء علاقته مع النصر.
وعاد أوسبينا إلى الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية ولعب في مرحلة الناشئين بين صفوفه.
ويستعد النصر للتعاقد مع حارس مرمى جديد في ظل أنباء قوية تتردد حول تفاوضه مع البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بجانب دخوله في مفاوضات مع فيوتشيك تشيزيني حارس مرمى منتخب بولندا وفريق يوفنتوس الإيطالي.