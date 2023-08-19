توماس رونسيرو: فاتي لن يرفض الانتقال إلى ريال مدريد
قال الصحفي الإسباني توماس رونسيرو إن أنسو فاتي مهاجم برشلونة لن يرفض فكرة الانتقال إلى ريال مدريد.
وذكر رونسيرو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لا أمانع إذا جاء فاتي، لأن ريال مدريد قد تعاقد مع أفضل اللاعبين".
وأضاف: "تشافي يتجاهل فاتي، لكن ليس لديه الشجاعة لقول ذلك لأنه سيحول جزءًا كبيرًا من جماهير برشلونة ضده".
وتابع رونسيرو: "ستستمر الحياة إذا اتصل ريال مدريد بأنسو فاتي، إذا اتصل ريال مدريد بفاتي فإنه سيأتي يصفق بيديه لأن لدي علاقة جيدة مع الناس من حوله".
تعليق تشافي وأنشيلوتي
وعن إمكانية انتقال فاتي لريال مدريد قال تشافي مدرب برشلونة أمس الجمعة: "هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت صريحًا جدًا بالفعل مع فاتي، نرى العديد من الشائعات التي لا معنى لها، أنسو لاعب مهم وهو من تراث النادي وحاضره ومستقبله".
وأضاف: "هناك سوق حتى 31 أغسطس، لدينا موقف صعب للسيطرة عليه من خلال اللعب النظيف وعلينا التكيف مع أولوياتنا".
أما كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فقال: "فاتي لاعب شاب موهوب، وسيكون لديه مستقبل مشرق، هذا كل ما يمكنني قوله".
وينتهي عقد فاتي، البالغ من العمر 21 عاما، مع برشلونة في يونيو 2027.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن تشافي لن يعتمد على أنسو فاتي في التشكيل الأساسي أمام قادش، غدا الأحد، في ثاني جولات الليغا.
وأضافت أن هذا القرار سيكون ضربة قاسية لفاتي، خاصة في غياب رافينيا للإيقاف.
وبحسب "سبورت" فإن مستقبل فاتي مع برشلونة سيكون مفتوحا أمام كل الاحتمالات.
وشارك فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة 110 مباريات سجل فيها 29 هدفا وصنع 10.