توماس رونسيرو: فاتي لن يرفض الانتقال إلى ريال مدريد

قال الصحفي الإسباني توماس رونسيرو إن أنسو فاتي مهاجم برشلونة لن يرفض فكرة الانتقال إلى ريال مدريد.

وذكر رونسيرو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لا أمانع إذا جاء فاتي، لأن ريال مدريد قد تعاقد مع أفضل اللاعبين".

وأضاف: "تشافي يتجاهل فاتي، لكن ليس لديه الشجاعة لقول ذلك لأنه سيحول جزءًا كبيرًا من جماهير برشلونة ضده".

وتابع رونسيرو: "ستستمر الحياة إذا اتصل ريال مدريد بأنسو فاتي، إذا اتصل ريال مدريد بفاتي فإنه سيأتي يصفق بيديه لأن لدي علاقة جيدة مع الناس من حوله".