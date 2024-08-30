بيراميدز يكشف أسباب تعثر انتقال إبراهيم عادل إلى خيتافي الإسباني

كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز المصري أسباب تعثر انتقال اللاعب إبراهيم عادل إلى خيتافي الإسباني في الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقدم خيتافي بعرض لضم اللاعب صاحب الـ 23 عامًا على سبيل الإعارة بعد تألقه في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس.

وسجل إبراهيم عادل هدفين لصالح مصر في مباراة إسبانيا بدور المجموعات التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1 كما قاد بلاده لتحقيق المركز الرابع بأولمبياد باريس 2024.

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وقالت مصادر داخل نادي بيراميدز لـ"إرم نيوز" إن إدارة النادي تحفظت على قيمة المقابل المالي المعروض لإعارة اللاعب إلى خيتافي، ولا يتخطى 350 ألف دولار مع بند قدمه الفريق الإسباني لشراء عقد اللاعب بعد نهاية الإعارة مقابل 2.5 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن إدارة بيراميدز قررت التفاوض لرحيل اللاعب في ظل رغبته في خوض تجربة اللعب بالدوري الإسباني، ولكن إدارة خيتافي لم تتعامل باحترافية وتراجعت عن العرض بشكل مفاجئ وقررت تعديل بند شراء عقد اللاعب حال وصول إبراهيم عادل للمشاركة في عدد معين من المباريات.

وأكدت المصادر أن إدارة بيراميدز قدمت حلًا ببيع اللاعب مقابل 2.5 مليون يورو بدلًا من إعارته، ولكن مسؤولي خيتافي رفضوا الأمر.

وقرر بيراميدز إيقاف المفاوضات لبيع اللاعب إلى خيتافي، خاصة أن هناك مشاكل مالية يمر بها النادي الإسباني قد تؤثر على مسيرة إبراهيم عادل حال انتقاله إلى صفوفه.